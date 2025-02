¿Qué opinaba Paquita la del Barrio sobre la muerte? Su sobrino revela su última voluntad y qué pasará con sus restos.

El lunes 17 de febrero, el mundo del espectáculo se vistió de luto con la muerte de Francisca Viveros Barradas, mejor conocida como Paquita la del Barrio, a los 77 años de edad.

Debido a su muerte, el programa Hoy cambió su programación para hacerle un homenaje a Paquita la del Barrio.

En medio de su homenaje, los conductores de Hoy tuvieron la oportunidad de hablar con Paquito Torres, sobrino y representante de Paquita la del Barrio.

Durante su conversación, Paquito Torres habló sobre los últimos momentos de Paquita la del Barrio, su última voluntad y si han pensado en realizarle un homenaje.

En la emisión del lunes 17 de febrero se brindó un homenaje a Paquita la del Barrio, luego de que se dio a conocer su muerte.

Como parte del homenaje, en el programa Hoy se comunicaron con varias personas que tuvieron una relación con Paquita la del Barrio; entre ellos, su sobrino y representante.

Paquito Torres reveló que aunque Paquita la del Barrio ya había enfrentado algunos problemas en su salud, su muerte los sorprendió.

Pues ella se encontraba lista para regresar a los escenarios.

En su conversación, Andrea Legarreta le cuestionó a Paquito Torres sobre la última voluntad de Paquita la del Barrio.

Paquito Torres reveló que a Paquita la del Barrio no le gustaba hablar de la muerte, porque decía que ya para ese momento no le importaba lo que sucediera.

“Ella era una mujer que no le gustaba hablar de la muerte, le preguntabas que le gustaba y decía ‘ya muerto, ya que’”

En ese sentido, Paquito Torres confesó que a Paquita la del Barrio no le gustaban las flores en los camerinos porque le hacía pensar en la muerte.

“Ella era una mujer que no le gustaba tocar este tema, incluso en camerinos cuando a veces tenía la gente la distinción de mandarnos flores, decía ‘llévate las flores que me voy a morir o que’, no era una persona que pensara mucho en eso”

Paquito Torres, sobrino y representante de Paquita la del Barrio