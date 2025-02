¿Quiénes son los hijos de Paquita la del Barrio? Nombres, edades y más datos de los herederos de la compositora mexicana

Paquita la del Barrio ha muerto. De acuerdo con su manager, la cantante murió mientras dormía en su cama a la edad de 77 años de edad.

Como era de esperarse, el nombre de Paquita la del Barrio se volvió tendencia esta mañana de lunes 17 de febrero.

El interés sobre su vida personal ha aumentado por lo que en SDPnticias te contamos quiénes son sus hijos.

Francisca Viveros Barradas, nombre real de Paquita la del Barrio, fue madre de cinco; no obstante, lamentablemente dos de ellos murieron.

Con Miguel Gerardo Martínez, con quien Paquita la del Barrio se casó a sus 16 años de edad, procreó a sus dos hijos mayores:

En su segundo matrimonio con Alfonso Martínez, la cantante dio la bienvenida a dos hijos más; sin embargo, la tragedia llegó a su vida.

A Paquita la del Barrio se le murieron sus gemelos a poco de haber nacido.

Posteriormente la intérprete dio la bienvenida a Martha Elena Martínez, su hija adoptiva.

Según reveló la famosa, en 1979 viajó a su pueblo y se encontró a la hija de su hermano muy enferma por lo que decidió llevarse a la bebé de ésta, de 5 meses de edad, para cuidarla.

Pese a que en realidad es su sobrina, la fallecida cantante la crió como si fuera su hija biológica.

De la vida personal de Martha Elena Martínez no se sabe mucho, solo que ésta vive en Xalapa, Veracruz y es mamá de tres: Aldo, Martha Gabriel y Maricarmen -todos ellos de edades desconocidas-.

Cabe mencionar que los hijos de Paquita la del Barrio decidieron vivir alejados de las cámaras.

En una entrevista que Paquita la del Barrio concedió en agosto de 2023, la cantante reveló que no heredaría nada a sus hijos.

En aquel momento, Paquita la del Barrio dijo estar negada a realizar un testamento ya que no tenía nada qué heredar y de tener dinero se lo gastaría en vida.

“No lo he hecho porque no quiero simplemente. Si tuviera (dinero) sí (me lo gastaría en vida) no les daría nada. Yo no tengo dinero”

Paquita la del Barrio