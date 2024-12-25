Jim Caviezel, el actor que interpretó a Jesús en la polémica película La pasión de Cristo de 2004, dirigida por Mel Gibson, se fue a celebrar la Navidad a Belén en Israel.

El actor de 56 años de edad que tiene una férrea postura religiosa católica, festejó el 25 de diciembre en la Capilla de la Natividad en Belén, lugar donde tradicionalmente se cree que nació Jesús.

Jim Caviezel volvería a interpretar a Jesucristo en 2025 con una secuela de La pasión de Cristo: Resurrección, la cual también será dirigida por Mel Gibson.

La pasión de Cristo fue para Jim Caviezel la oportunidad de nutrir su fe católica

En una entrevista de 2015, el protagonista de La pasión de Cristo, Jim Caviezel, narró cómo obtuvo el papel para interpretar a Jesucristo, aunque el guion se llamaba Mavericks.

Aseguró que el propio Mel Gibson de 68 años de edad, se sintió llamado a hacer la película y le pidió que fuera su Jesús.

Jim Caviezel en La Pasión de Cristo (Especial)

“Haces un compromiso con dios y cuando vas a hacer eso, el diablo viene y te saca. Si hago todas estas cosas, la gente se dará cuenta eventualmente de que esta es la clase de persona que soy” Jim Caviezel

El actor que llevaría casado con su esposa ya casi 24 años, tiene dos hijos adoptados de China y vio en La pasión de Cristo una opción para nutrir su vida católica.

Jim Caviezel volverá a ser Jesucristo en La pasión de Cristo: Resurrección

El último papel de Jim Caviezel fue la polémica película de Sound of Freedom que tanto promocionó el actor conservador Eduardo Verástegui de 50 años de edad.

El papel que interpretó el actor fue del ex agente Timothy Ballard que combatía la trata de niños en Latinoamérica.

Ahora retomaría la actuación y su protagonismo con la secuela de La pasión de Cristo que relataría los hechos alrededor de la resurrección de Jesucristo tras su crucifixión, tal como se retrató en la primera película.

'La Pasión de Cristo' de Mel Gibson (Icon Productions)

El propio actor reconoció que tras encarnar a Jesucristo en la película de Mel Gibson dejó de recibir ofertas laborales.

Si bien Jim Caviezel considera que hacer de Jesús en La pasión de Cristo destruyó su carrera como actor, nunca se ha arrepentido de haberlo hecho.