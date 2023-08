La nueva novia de Eleazar Gómez también lo fue de Peso Pluma y terminó mal, por lo que usuarios dudan que esta relación pueda dudar.

Hace tres años, Eleazar Gómez fue detenido en la Ciudad de México por golpear y tratar de estrangular a su entonces novia, Tefi Valenzuela.

Tras pasar varios meses en la cárcel, Eleazar Gómez -de 37 años de edad- fue puesto en libertad en marzo de 2021.

Luego del escándalo por golpear a su novia, Eleazar Gómez ha tratado de limpiar su imagen asegurando que ha cambiado, por lo que se ha enfocado en retomar su carrera en la industria del espectáculo.

Sin embargo el pasado violento de Eleazar Gómez lo persigue y así quedó demostrado al presentar a su nueva novia, Jeni de la Vega -de 29 años de edad-.

Pero usuarios no solo han recordado el pasado de Eleazar Gómez, sino también sacaron a relucir que Jeni de la Vega también tuvo una relación con Peso Pluma -de 24 años de edad-.

Jeni de la Vega (@jenidelavega / Instagram )

¿Cómo fue la relación de Jeni de la Vega y Peso Pluma?

El nombre de Jeni de la Vega se convirtió en tendencia luego de que se reveló que es la nueva novia de Eleazar Gómez.

A través de las redes sociales se recordó que no es la primera vez que Karla Jenifer de la Vega, conocida simplemente como Jeni de la Vega, sale con un famoso.

Y es que la conductora de televisión Jeni de la Vega reconoció que vivió un romance con Peso Pluma, pero no habría terminado muy bien.

A principio de este año, Jeni de la Vega comenzó una relación con Peso Pluma, pero su romance no floreció y después de unos meses terminaron.

Jeni de la Vega confesó en el canal ‘Vaya, Vaya’ que su relación con Peso Pluma comenzó en las redes sociales.

“Todo empezó en redes sociales, él me siguió y yo igual. Me contestaba historias, pero era como normal” Jeni de la Vega

Poco a poco fue creciendo su interacción, aunque Jeni de la Vega confesó que Peso Pluma no es el tipo de hombre que le gusta pues en primer lugar es más chico que ella.

“Honestamente, no es como el tipo de hombre que a mí me gusta, entonces yo decía como: ‘No, ni al caso’. Me gusta su música, sus canciones y lo escuchaba, pero no es como que (imaginara): ‘Voy a salir con él’” Jeni de la Vega

De acuerdo con Jeni de la Vega su relación con Peso Pluma iba muy rápido y ella no estaba preparada para una relación más seria pues incluso se estaba olvidando de su trabajo para estar con el cantante.

“Yo creo que no era momento porque los dos estábamos ya muy enganchados, no nos separábamos, todo el tiempo estábamos juntos… A mí me dio miedo dado que ya era mucho el sentimiento que había” Jeni de la Vega

Sin embargo, en entrevista para una reconocida revista Jeni de la Vega criticó que Peso Pluma haya tenido actitudes un poco infantiles tras su ruptura.

Y es que Jeni de la Vega fue seleccionada para formar parte del elenco de chicas que acompañarían a Peso Pluma y Yng Lvcas en el videoclip de “La Bebé”.

Pero descubrió que sus escenas habían sido eliminadas sin previo aviso y tachó esta actitud como “poco madura”.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Jeni de la Vega puntualizó que no considera a Peso Pluma como su novio pues su relación sólo duró tres meses.

Además confesó que fue ella quién terminó su relación con Peso Pluma.

Ahora que ya sale con Eleazar Gómez, Jeni de la Vega aseguró que ya no tiene ninguna relación con Peso Pluma.

“Eso ya es pasado, ya terminó y no hay ningún tipo de relación. No hay nada, ningún tipo de contacto. Lo único que sé es por lo que me etiquetan de él en Instagram” Jeni de la Vega

Fans no están de acuerdo con la relación de Jeni de la Vega y Eleazar Gómez

En un encuentro con varios medios de comunicación, Jeni de la Vega no dudo en defender a Eleazar Gómez y aseguró que a ella le ha tratado muy bien.

“A Eleazar lo conocí aproximadamente hace un año por parte de un amigo que tenemos en común y hasta ahorita me ha tratado muy bien y es muy caballeroso” Jeni de la Vega

En medio de las críticas, Jeni de la Vega y Eleazar Gómez señalaron que se encuentran conociéndose y por el momento se encuentran muy felices.

Jeni de la Vega también fue cuestionada sobre su publicación en donde reveló que le habían ofrecido dinero para hablar mal de Eleazar Gómez.

Al respecto, Jeni de la Vega señaló que ha recibido muchas críticas por su relación con Eleazar Gómez y destacó que ha sido “incomodo” recibir tantos mensajes.

Jeni de la Vega pidió un alto a todos los mensajes negativos y señaló que Eleazar Gómez ya ha demostrado que ha cambiado.

Por su parte, Eleazar Gómez señaló que no es la primera vez que recibe este tipo de ataques ya que a lo largo de su trayectoria se han creado campañas de desprestigio en su contra.

“Pobre mujer no sabe lo que le espera”, “Ojalá él haya aprendido la lección y ojalá que ella esté consciente del tipo que es él y pues ojalá que le vaya bien”, “Que miedo. Prefiero estar sola”, “Ojalá y no sea una historia de terror”, “No mija sal de ahí no sabes las mordidas que te esperan”, fueron algunos comentarios que han circulado en las redes sociales.