Yeri Mua no sale de un escándalo cuando ya está en otro más fuerte. Esta vez, por un pleito subido de tono con Jeni de la Vega.

La también influencer y supuesta ex novia de Peso Pluma, fue la primera que atacó en un vivo de redes sociales.

Cuando habló de Yeri Mua sólo para criticarla y asegurar que “no representa a México” y es una vergüenza.

Esto, luego de que Jeni de la Vega fuera comparada con Yeri Mua por el simple hecho de ser mexicanas.

Yeri Mua, de 20 años de edad, se enteró a tiempo de los ataques de Jeni de la Vega, supuesta ex de Peso Pluma, a quien asegura ni conoce.

A través de un en vivo en Facebook, Yeri Mua se defendió de las palabras de Jeni de la Vega.

Quien criticó el contenido de Yeri Mua como “basura” y aseguró que la veracruzana era una vergüenza para México.

Yeri Mua lamentó que una mujer guapa como Jeni de la Vega, haya tenido tiempo de hablar mal de ella cuando ni se conocen.

Y es que, a decir de Yeri Mua, el pasado de Jeni de la Vega no es mucho mejor que el suyo que tanto juzgó.

Las respuestas de Yeri Mua no pararon ahí, pues le exigió a Jeni de la Vega dejar de colgarse de fama para hacerse viral.

“Mejor regresa con Peso Pluma”, le dijo a la influencer.

Finalmente, Yeri Mua cuestionó a Jeni de la Vega por haberse hecho famosa a través de un programa “basura” como Enamorándonos.

Jeni de la Vega realizó un en vivo donde ofreció su punto de vista sobre el incidente de Yeri Mua en el Carnaval de Veracruz 2023.

Esto, después de que Jeni de la Vega viajara a Colombia y fuera comparada con Yeri Mua sólo porque ambas son mexicanas.

“En nombre de todo México me disculpo, pero ella no nos representa como mexicanas, porque que vergüenza. Yo no la conocía y me pasaron un video de ella haciéndose pipí en un carro.”

Jeni de la Vega sobre Yeri Mua