La nada problemática Bárbara Torres jura que se llevaba bien con Talina Fernández, pero nadie le cree que la noticia de la muerte de la conductora le afectó mucho.

Bárbara Torres -de 52 años de edad- se ha encontrado en medio de la polémica por su actitud dentro de La Casa de los Famosos México.

En medio de las críticas que ha recibido, Bárbara Torres ha tratado de defenderse asegurando que el encierro de La Casa de los Famosos México sacó una persona que en realidad no es.

Sin embargo, algunas personas han señalado que Bárbara Torres si tiene una personalidad explosiva e incluso recordaron el trato que le dio a Talina Fernández cuando trabajaron juntas.

Tras acusaciones de que maltrató a Talina Fernández en Sale el Sol, Bárbara Torres aseguró que tenían una buena relación e incluso confesó que tenían pensado realizar un viaje juntas.

Bárbara Torres y Talina Fernández llegaron a trabajar juntas y al parecer tuvieron una pésima relación. Así se revivió uno de sus encuentros (Especial)

Bárbara Torres asegura que tenía una buena relación con Talina Fernández

El pasado 28 de junio el mundo del espectáculo se vistió de luto con la muerte de Talina Fernández a los 78 años de edad.

Tras la muerte de Talina Fernández se han recordado varias anécdotas de su paso por la televisión, entre ellas el maltrato que habría sufrido por parte de Bárbara Torres.

Ana María Alvarado reveló que Bárbara Torres si tenía una actitud ruda con los conductores, pero en una ocasión Talina Fernández se habría molestado por la forma en la que se dirigía a ella.

La relación entre Talina Fernández y Bárbara Torres habría llegado a tal punto que la conductora se habría negado a participar junto con la comediante en MasterChef Celebrity.

En medio de todas las especulaciones, Bárbara Torres rompió el silencio y en entrevista con Mara Patricia Castañeda aseguró que tenía una buena relación con Talina Fernández.

Bárbara Torres señaló que le afectó mucho enterarse de la muerte de Talina Fernández, pues no sabía nada ya que se encontraba dentro de La Casa de los Famosos México.

“Nos llevábamos bien y no sabes el shock que fue para mi cuando salí y me enteré de que había fallecido, yo no sabía” Bárbara Torres

Sobre el tiempo que trabajaron juntas, Bárbara Torres aseguró que le aprendió muchas cosas a Talina Fernández.

Incluso confesó que Talina Fernández solía exponerla y no seguía sus indicaciones en Sale el Sol.

“La Tali fue una cosa que me enseñó a mí en la televisión esta señora, me decía ‘la argentina’ (…) era una reina hablando” Bárbara Torres

Bárbara Torres lamentó que no pudo estar en MasterChef Celebrity junto a Talina Fernández.

“Me dio mucha lástima porque uno de los últimos programas en los que yo podría haber compartido con ella fue el MasterChef que se iba a hacer en Azteca” Bárbara Torres

Pese a que se ha dicho que Talina Fernández se negó a trabajar con Bárbara Torres, la comediante confesó que fue ella la que ya no pudo participar porque tenía otro trabajo.

“Justo coincidió que cuando yo ya había quedado en ese, quedó la novela de ‘El Güero’ Cabo y coincidieron los dos y desgraciadamente yo ya no pude estar en el último programa porque cocinaba como una reina y obviamente me iba a ganar porque a mí se me quema hasta el agua caliente” Bárbara Torres

Bárbara Torres destacó que con Talina Fernández habría planeado hacer un viaje juntas, pero al final ya no pudieron hacerlo.

“Hasta habíamos organizado para irnos a Acapulco con mis hijos y no sabes la angustia que me dio cuando salí y me enteré de que Tali ya no estaba” Bárbara Torres

Bárbara Torres asegura que no es una persona problemática pese a lo que mostró en La Casa de los Famosos México

Pese a ser catalogada como problemática en La Casa de los Famosos México, Bárbara Torres aseguró que no le gustan los problemas.

Bárbara Torres fue una de las participantes que más peleas tuvo dentro de La Casa de los Famosos México.

Sin embargo en entrevista con Mara Patricia Castañeda, Bárbara Torres puntualizó que nunca se ha metido en escándalos porque es muy tranquila.

“Yo no soy muy metida en lo que hacen los compañeros, nunca me metí en escándalos porque siempre fui muy tranquila, toda la vida” Bárbara Torres

¿Se llevan mal dentro de La Casa de los Famosos México? Esto dijo Bárbara Torres sobre su relación con los habitantes

Luego de la controversia que se ha generado dentro de La Casa de los Famosos México, Bárbara Torres pide a los usuarios que no se enganchen.

Bárbara Torres aseguró que pese a lo que se ve en La Casa de los Famosos México, los participantes tienen una buena relación.

De acuerdo con Bárbara Torres, una semana del fin de La Casa de los Famosos México se van a ir todos los participantes a la casa de Poncho de Nigris -de 47 años de edad-.

“Nos vamos a ir todos a la quinta de Poncho que nos invitó a comer un asado” Bárbara Torres

Bárbara Torres adelantó que la gente se va a sorprender de verlos a todos juntos después de lo que pasó dentro de La Casa de los Famosos México.

“La gente va a decir ‘cómo ahora todos se hablen, hipócritas’ y ya dijimos que lo vamos a hacer y va a pasar” Bárbara Torres

En ese sentido Bárbara Torres recomendó a las personas a no engancharse con las peleas pues todo es parte del juego de La Casa de los Famosos México.