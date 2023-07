La mejor noche de Nicola Porcella en La Casa de los Famosos México es sin duda la que vivió el 27 de julio ya que su mamá Fiorella Solimano viajó de Perú a CDMX para sorprenderlo.

Fiorella Solimano no había visto a su hijo desde hace tres meses, por lo que aprovechó la invitación de la producción para reunirse con él aunque sea unos minutos.

Nicola Porcella, de 35 años de edad, y los habitantes, quedaron boquiabiertos cuando Fiorella Solimano, de edad desconocida, ingresó a La Casa de los Famosos México.

Madre e hijo se fundieron en un abrazo. Wendy Guevara conoció a su suegra y Sergio Mayer a una de sus fans; no obstante, el momento más emotivo fue cuando Nicola Porcella recibió la amorosa carta que le envió su hijo Adriano.

En el escrito, su hijo Adriano de 11 años de edad, pide a su padre ser fuerte y dejar de menospreciarse, así como lo reprende por haber enseñado el pene y pide no vuelva hacerlo ya que todo México ahora sabe que lo tiene chico.

La amorosa carta de Adriano a Nicola Porcella reza así:

Hola pa, si ves esto es porque si lo dejaron pasar. Quiero que sepas que te quiero mucho y no quiero verte porque significaría que saliste eliminado, pero aún así salgas estoy orgulloso de lo que haz logrado, deja de menospreciarte porque tú eres mejor que Messi (no en el futbol).

Ahorita tú eres tu mayor rival y no te dejes manipular porque tú eres el más grande, por lo menos para mí. Tal vez yo no pueda ir, pero recuerda que soy tu fan número uno en el mundo y me debes un viaje porque me invitaron a la Riviera Maya, pero no pude ir porque estás encerrado.

Por favor, cuídate, no golpees puertas y otras cosas. Deja de enseñar el pote y el pipí chiquito que ahora todo México sabe que lo tienes chiquito.

Pero sobre todo te amo y te extraño y espero que la próxima vez que te vea seas un campeón. Espero volver a ver una película mientras pedimos comida y yo me quedo dormido.

De Adriano para el mejor papá del mundo y el pipí chiquito. Eres el mejor.

Carte de Adriano, a Nicola Porcella