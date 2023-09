La muerte de Yolanda Ciani a los 85 años de edad, ha dejado mucha controversia, pero ahora su hijo Luis Alberto Romero Ciani, salió a defenderse de las acusaciones.

El funeral de la actriz Yolanda Ciani se vio interrumpido cuando la Fiscalía de la CDMX, entró a pedir el cuerpo, pues sería investigado por presunto feminicidio.

Esto llevó a que se apuntara que su hijo Luis Alberto Romero Ciani -de quien se desconoce la edad- habría sido quien la golpeaba, lo que le provocó un desgaste hasta la muerte.

A días de que esta información saliera a la luz, el hijo de Yolanda Ciani ya salió a aclarar todo, apuntando que la muerte de su mamá ni fue violenta y es una trabajadora del hogar quien está detrás de la “denuncia atroz”.

Días después de la muerte de Yolanda Ciani, se informó que sería investigado como feminicidio, y que su hijo, Luis Alberto Romero Ciani, sería el principal sospechoso.

Ante la incertidumbre y a once días de la muerte de la actriz, Luis Alberto brindó declaraciones por medio de un comunicado, esclareciendo su inocencia.

El documento presentado por el bufete Salinas León Abogados, señala de las propias palabras de Luis Alberto, que su madre no fue violentada, como se dijo en los medios de comunicación.

El hijo de Yolanda Ciani apunta que fue una trabajadora del hogar de su mamá, quien interpuso la demanda.

Aunque dijo estar en shock, aseguró estar colaborando con las autoridades para culminar con la investigación sobre la muerte de su madre.

Incluso, el hijo de la actriz apuntó a que -sin que la Fiscalía de la CDMX lo citara- se presentó a rendir declaración y desmintió ser el principal sospechoso de las autoridades.

“Me presenté de forma voluntaria al Ministerio Público a rendir mi declaración en carácter de testigo, pues no tengo ninguna calidad de imputado (...) He mostrado total disposición y colaboración con la Fiscalía para el esclarecimiento de los hechos, incluyendo una inspección a mi domicilio, misma que se realizó sin necesidad de orden judicial, pues no tengo nada que ocultar”.

Luis Alberto Romero Ciani, hijo de Yolanda Ciani.