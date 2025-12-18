Woody Allen es un reconocido y multipremiado cineasta señalado por abuso sexual y relacionado con Jeffrey Epstein.

Aún así, es apoyado por sus fans y por la industria de Hollywood por su amplia trayectoria y proyectos cinematográficos.

¿Quién es Woody Allen?

Woody Allen, nombre real Allan Stewart Konigsberg, es un cineasta, actor y guionista estadounidense nacido en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, reconocido por su humor intelectual.

Comenzó su carrera como escritor de chistes para comediantes y programas televisivos, destacándose pronto como monologuista de stand-up antes de dar el salto al cine.

Woody Allen (Brendan McDermid / Reuters)

En la década de 1960 escribió guiones cómicos y actuó en películas, desarrollando una voz autoral marcada por neurosis urbanas, ironía y referencias culturales.

Su filmografía inicial le otorgó reconocimiento crítico y popular, consolidándolo como una figura clave del cine estadounidense independiente durante las décadas siguientes posteriores.

Allen es conocido por escribir, dirigir y protagonizar muchas de sus películas, explorando temas como el amor, la culpa, el azar y la moral.

¿Cuántos años tiene Woody Allen?

Woody Allen nació el 1 de diciembre de 1935, por lo que actualmente tiene 90 años cumplidos al cierre del año 2025 oficialmente.

¿Quién es la esposa de Woody Allen?

Su esposa es Soon-Yi Previn, con quien contrajo matrimonio en 1997 y mantiene una relación de largo plazo y discreta desde entonces permanentemente.

¿Qué signo zodiacal es Woody Allen?

Woody Allen es del signo Sagitario, ya que nació el 1 de diciembre.

¿Quiénes son los hijos de Woody Allen?

Es padre de Ronan, Dylan y Moses Farrow, y de las hijas adoptivas Bechet Dumaine Allen y Manzie Tio Allen junto a Soon-Yi.

¿Qué estudió Woody Allen?

Estudió brevemente cine y comunicación en la City College of New York y la Universidad de Nueva York, sin concluir estudios formales académicos.

¿En qué ha trabajado Woody Allen?

Woody Allen se ha desempeñado no solo como guionista, sino también como actor y director de cine., sumando proyectos como:

Como actor:

Take the Money and Run

Bananas

Sleeper

Annie Hall

Manhattan

Hannah and Her Sisters

Deconstructing Harry

Midnight in Paris

Como director:

Take the Money and Run

Annie Hall

Manhattan

Zelig

The Purple Rose of Cairo

Hannah and Her Sisters

Crimes and Misdemeanors

Match Point

Vicky Cristina Barcelona

Midnight in Paris

Emotivo mensaje de Woody Allen a Diane Keaton (Tomada de video)

Woody Allen aparece en las fotos liberadas por el caso Epstein

En cumplimiento de la Ley de Transparencia, fueron liberadas fotografías pertenecientes del archivo en el caso Epstein.

Fue el 18 de diciembre cuando en redes sociales comenzaron a circular las imágenes en redes sociales.

En muchas de ellas el cineasta Woody Allen se mostraba en diferentes lugares y situaciones con el magnate.

Esta no fue la primera vez que Allen fue relacionado directamente con Epstein, pues en el pasado ambos nombres ya habían sonado juntos.