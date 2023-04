A causa de la cirrosis que padecía, el pasado 4 de abril murió Andrés García, a los 81 años de edad, por lo que medios de comunicación están recordando los grandes amores del actor, siendo Carmen Campuzano una de ellos.

No es un ningún secreto, Carmen Campuzano, de actualmente 52 años de edad, tuvo un amorío con Andrés García en los 90′s, relación que en su momento no gustó mucho.

Y es que Carmen Campuzano se concentró y se dedicó a Andrés García, volcó su vida alrededor de él, pero ¿de verdad fue él su gran amor?

Andrés García / Carmen Campuzano (Agencia México)

Carmen Campuzano revela si Andrés García fue su gran amor

En una entrevista que Carmen Campuzano concedió a Mara Patricia Castañeda, de 57 años de edad, en septiembre de 2022, la modelo aceptó que Andrés García fue una persona muy importante en su vida.

“García en su momento fue una persona que significó mucho para mí”, dijo; sin embargo, a la hora de responder a la pregunta: ¿fue el amor de tu vida?, sorprendió con su respuesta.

“El amor de mi vida por hoy soy yo, me van a disculpar”, señaló y no pudo evitar echarse a reír, por lo que enseguida indicó que con el paso de los años uno madura y va sumando experiencias que cambian su perspectiva.

“Te das cuenta dónde debes ir acomodando cada cosa y cada gente; primero yo, me amo, me adoro, me cuido, no toleró ni que me griten ni que me maltraten porque yo no me maltrato”, subrayó la también conferencista.

Andrés García decía que Carmen Campuzano era el amor de su vida

Por su parte, Andrés García sí consideraba a Carmen Campuzano el amor de su vida así como recordaba las buenas cosas que vivió a su lado.

“Carmen fue un gran amor, un amor muy intenso, muy pasional muy interesante, uno de los grandes amores de mi vida”, subrayó así como aconsejó recordar lo bueno y dejar lo malo a un lado.

“No todo es malo en las relaciones, entonces yo recuerdo lo bueno y lo malo lo hago a un lado”, aseguró frente a micrófonos del programa Hoy.

¿Por qué terminaron Carmen Campuzano y Andrés García?

En su momento, Carmen Campuzano aseguró que su amorío con Andrés García le trajo malas energías ya que al ser un hombre muy codiciado por las mujeres despertó la envidia y los malos deseos de muchas.

Incluso aseguró que la empleada doméstica del actor le hizo brujería. Por si fuera poco, cuando ellos estaban juntos, ella se sumergió -todavía más- en el mundo de las drogas.

Por lo que comenzó a sufrir por la bacteria leptoespirosis y su salud empeoró, esto afectó su relación con el actor, así como se rumoró que él le fue infiel.