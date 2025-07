Lolita Cortés de 54 años de edad, ha compartido abiertamente que le fue detectado cáncer de mama por lo que tuvo que hacerse una mastectomía. Pero esta ocasión habló un poco más de su lucha.

La actriz y cantante Lolita Cortés que se ha mostrado como La Jueza de Hierro en La Academia, vivió un trágico momento en 2024 cuando le detectaron cáncer de mama.

Fue en febrero del 2024 que Lolita Cortés recibió la noticia del cáncer de mama que “me obligó” a hacerse una mastectomía, es decir, le extirparon parte del seno derecho y en la izquierda fue completa.

Asimismo, la actriz contó a TV y Novelas que tuvo sesiones de quimioterapia y radioterapia además de la mastectomía doble.

Por otra parte, Lolita Cortés apuntó a que el cáncer de mama aún la tiene a la expectativa porque sigue “luchando” para disfrutar de sus hijos y nietos.

Sin embargo, la famosa ha tenido un gran apoyo durante el proceso de su diagnóstico gracias a Elías Ajit, su pareja desde 2022 a quien conoció por ser su coreógrafo.

Lolita Cortés también ha compartido que no pensó en “me voy a morir” cuando le dieron la noticia del cáncer de mama e incluso aseguró que en cuanto vio los resultados sin una biopsia antes, sabía que iba a ser cáncer.

Actualmente Lolita Cortés está en remisión por cinco años, asegurando que debe ser puntual con sus medicamentos “o es una oportunidad para el cáncer”.

En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, la actriz de teatro contó que cuando le confirmaron que la bolita en el seno izquierdo era cáncer, pidió mastectomía doble.

Y aunque sus médicos le dijeron que la probabilidad en el seno derecho era únicamente de 7 por ciento, ella dijo “no me importa”, explicando que no quería con el tiempo tener que hacer la mastectomía en el otro seno porque ya iba a tener cáncer desarrollado.

“No, no las dos [senos] yo no quiero tener 60 años y que me digan ‘ahora tiene cáncer’, no, no, a mí me quita las dos de una vez”.

Lolita Cortés, actriz.