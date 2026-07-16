Elsa Aguirre y Jorge Negrete fueron novios tras filmar juntos Lluvia Roja, pero la historia de amor tuvo un inesperado final.

La actriz tenía 19 años cuando inició un breve noviazgo con Jorge Negrete, quien le expresó sus intenciones de casarse, pero esto nunca ocurrió.

La relación de Elsa Aguirre y Jorge Negrete no prosperó, por lo que el Charro cantor se terminó casando con María Félix.

Elsa Aguirre y Jorge Negrete tuvieron una historia de amor en la vida real

Durante una entrevista en El Minuto que Cambió mi destino, Elsa Aguirre contó que conoció a Jorge Negrete cuando era niña, ya que la casa de la madre del actor estaba de camino al colegio de la diva.

Elsa Aguirre reveló que muchos años después coincidió con Jorge Negrete en la película Lluvia Roja y comenzaron un noviazgo.

Elsa Aguirre, actriz. (@TvsEspectaculos)

Jorge Negrete pidió permiso a la madre de Elsa Aguirre para iniciar un noviazgo, a pesar de que el actor tenía 38 años y la actriz solo 19 .

El también cantante la conquistó con detalles románticos como serenatas o cantarle al oído: “Todo lo que pudo hacer para que me enamorara”.

“Se hizo mi novio y quería casarse conmigo. Ahí iba a la casa, conquistó a mi mamá, a mi papá no le gustó nada, decía que ya era un hombre grande para mí” Elsa Aguirre

Elsa Aguirre terminó a Jorge Negrete porque le regalaba libros

El romance de Elsa Aguirre y Jorge Negrete estaba prosperando, incluso él quería casarse con la actriz.

Jorge Negrete comenzó a regalarle libros a Elsa Aguirre para que los comentaran, pero ella se negaba a leerlos porque “quería un novio, no un profesor”.

“Me llevó un libro, para que yo lo leyera y así al día siguiente comentarlos (…) me daba libros y yo no los leía” Elsa Aguirre

Al final, la actriz decidió dejar de hablar con Jorge Negrete y dieron por terminada su relación.

Tras finalizar su relación con Elsa Aguirre, Jorge Negrete se casó con María Félix en una célebre boda en 1952.