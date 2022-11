El pasado 9 de noviembre se llevó a cabo la premiere de Black Panther: Wakanda Forever, en donde los actores de la película estuvieron presentes, incluyendo a Tenoch Huerta quien recientemente se integró al UCM.

Y durante una sesión de preguntas ante los medios de comunicación, Tenoch Huerta reveló cómo fue que sus amigos y familia tomaron la noticia de que sería Namor en Black Panther: Wakanda Forever.

Pues asegura que debido al contrato, no podía revelar qué papel interpretaría en Black Panther: Wakanda Forever; pero Tenoch Huerta reveló que hasta que no salieron los Funkos de Namor, su hija no le creía que era actor.

“Cuando vio el Funko me creyó que yo era actor. No ve mis películas obviamente, y me dijo ‘ah papá mira, sí eres actor’” Tenoch Huerta

Black Panther: Wakanda Forever ha estado teniendo muchos comentarios positivos, especialmente por la actuación de Tenoch Huerta como Namor, el nuevo villano de Marvel.

Tenoch Huerta quiere que Namor tenga su propia película tras Black Panther: Wakanda Forever

Ante el estreno de Black Panther: Wakanda Forever y el entusiasmo que ha generado la integración de actores mexicans a la cinta, ahora el actor Tenoch Huerta quien interpreta a Namor, ha hablado sobre lo que quisiera para el futuro del personaje.

Y es que de acuerdo a Tenoch Huerta, actor de 41 años reveló que le gustaría que Namor, personaje al que da vida en Black Panther: Wakanda Forever, tuviera su propia película o un proyecto en solitario.

Durante una entrevista con el medio Digital Spy, el actor Tenoch Huerta reveló que le encantaría que Namor, personaje con el que ahora se ha integrado al UCM , tuviera un proyecto en solitario, ya fuera en una película o una serie.

“Me encantaría un proyecto en solitario de Namor, pero no lo sé. Depende de Kevin Feige diga que quiere. Depende de la recepción que tenga, depende también de las personas y de la cantidad de boletos que compren. Así que, por favor compren muchos” Tenoch Huerta

De momento y como se revelaba anteriormente, uno de los puntos fuertes dentro de la nueva película del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) de Black Panther: Wkanda Forever, ha sido precisamente la actuación de Tenoch Huerta como Namor.

Por lo que se espera que haya más de Namor en los futuros proyectos de Marvel, pues cabe mencionar que se confirmó que este personaje interpretado por Tenoch Huerta, tiene un origen mutante.

Lo cual también abre las puertas a la integración de los X-Men al UCM de manera definitiva, además Namor ha sido parte importante de este icónico equipo de superhéroes de Marvel.