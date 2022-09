Durante una entrevista en exclusiva para ‘Hoy’, el actor de 41 años de edad, Tenoch Huerta reveló cómo debutar en una película de Marvel le cambió la vida.

Y es que aunque Tenoch Huerta ya era reconocido por otros papeles en el cine, Marvel le habría abiertos las puertas a un panorama mucho más grande del mundo.

Pues además de obtener la atención de medios internacionales, al actor también habría estado acudiendo a grandes eventos como la ‘Fashion Week’ en Milán.

En una entrevista para ‘Hoy’, Tenoch Huerta habló sobre como su debut en la película de Marvel ‘Black Panther 2′ e cambió la vida.

Y es que aunque el actor ya era reconocido por su aparición en películas como “La Purga por siempre” o “Sin Nombre”, Marvel lo llevó a un panorama internacional el cual lo sorprendió.

Pues mencionó ha logrado notar y presenciar la diversidad que se esta dando en todas las áreas relacionadas con el arte en el mundo.

Una prueba de ello mencionó Tenoch Huerta sería su experiencia durante la ‘Fashion Week’ en Milán, al cual tuvo lugar del 20 al 26 de septiembre del 2022, en la cual asistió una pasarela donde vio “personas de todas las tallas, tamaños, formas y colores”.

“En el mundo ya cambio, acabo de ir a la Fashion Week y me di cuenta que en la pasarela que me toco presenciar esta toda la diversidad”

Asimismo mencionó que su llegada como mexicano al mundo de Marvel, aunque sí representó algunas perdidas, no esta arrepentido ya que es algo normal en su carrera.

Y aseguró que aunque actualmente le esta yendo muy bien, no pierde de vista ni sus orígenes ni metas, esto gracias a la experiencia y madurez que ha ganado con los años.

Por lo que incluso agradeció este momento llegara de forma tardía, ya que de haber sido más joven podría haberse dejado influenciar por la fama.

“Te pone la vida en un lugar lo disfrutas, lo vives pero no te tiene que volar la cabeza. También agradezco que me haya llegado los 41 y no más morro, tal vez de mas morro hubiera hecho muchas pendejadas”

Tenoch Huerta