¿Úrsula Corberó -de 36 años de edad- está embarazada? Con esta fotografía confirmó que con su pareja Chino Darín muy pronto se convertirán en padres.

A través de las redes sociales, Úrsula Corberó compartió que se convertirá en madre tras más de nueve años de relación con el también actor Chino Darín, de 36 años de edad.

Con esta fotografía Úrsula Corberó confirmó su embarazo de Chino Darín

El nombre de Úrsula Corberó se viralizó en las redes sociales luego de que compartió una fotografía en la que confirmó que se encuentra embarazada de Chino Darín.

La actriz española de ‘La casa de papel’ se mostró muy emocionada por esta nueva etapa de su vida.

Úrsula Corberó publicó una imagen en la que luce su pancita de embarazo, pero dejó en claro que no se trataba de inteligencia artificial.

“Esto no es IA”, fue el mensaje que escribió Úrsula Corberó junto a dos emoticones: una cara con lágrimas y un corazón.

En la imagen se puede observar a Úrsula Corberó con un camisón blanco con pequeños detalles en rosa y ella se encuentra posando en un sillón.

Úrsula Corberó no reveló más detalles sobre el nacimiento de su bebé, pero usuarios han especulado que se trata de un embarazo avanzado por el tamaño de su pancita.

La publicación de Úrsula Corberó generó gran sorpresa entre sus seguidores y amigos, quienes no dudaron en enviarle felicitaciones.

Por su parte, Chino Darín replicó la foto de Úrsula Corberó y la acompañó con varios emojis, dejando ver que se encuentra muy emocionado.

Úrsula Corberó (@chinodarin / Instagram )

Así ha sido la historia de amor de Úrsula Corberó y Chino Darín

Cabe recordar que será el primer bebé de Úrsula Corberó con Chino Darín, con quien mantiene una relación desde hace más de 9 años.

Úrsula Corberó y Chino Darín han mantenido alejado del ojo público su relación, es por ello por lo que sorprendieron a todos al compartir que pronto se convertirán en padres.

Públicamente se han dejado ver juntos en pocas ocasiones, pero en redes sociales si han compartido algunas fotografías en las que dejan ver su gran conexión.

Úrsula Corberó y Chino Darín (@ursulolita / Instagram)

Úrsula Corberó y Chino Darín se conocieron durante el rodaje de la serie española La Embajada.

En la serie Úrsula Corberó y Chino Darín interpretaban a una pareja, por lo que pronto trasladaron su amor en la ficción a la vida real.

Fue hasta el 2016 que Úrsula Corberó confirmó que mantenía un romance con Chino Darín.

La relación entre Úrsula Corberó y Chino Darín ha estado marcada por la distancia y es que ambos han tenido que pasar tiempo separados por su carrera profesional.

En 2023, Úrsula Corberó confesó a Vogue que siempre se imaginó ser una madre joven, pero la vida le tenía preparado otra sorpresa.

Y es que se dio cuenta que mientras alcanzaba la fama a nivel internacional, los años iban pasando y no se había convertido en madre.

“Hay algunas cosas que no me esperaba que fueran así. Siempre me imaginé como una madre muy joven, pero luego te das cuenta de que la realidad es otra y los años van pasando” Úrsula Corberó

Sin embargo, el sueño de Úrsula Corberó se hizo realidad y pronto se convertirá en madre.