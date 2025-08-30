Mariana González- de 42 años de edad- y Vicente Fernández Jr. se encuentran molestos tras filtrarse su embarazo.

La pareja esperan a su primer bebé juntos reacciono sobre cómo se hizo pública la información y las opiniones al respecto.

Mariana González y Vicente Fernández Jr. están molestos por la divulgación de su embarazo

Mariana González y Vicente Fernández Jr.- de 61 años de edad- se manifestaron molestos por la filtración del primer bebé que esperan juntos.

“Yo creo que la manera en la que escribía también era muy denigrante” comento Mariana González.

Mariana González y Vicente Fernández Jr. (Instagram/@marianagp01)

En entrevista con ¡Siéntese quien pueda!, Mariana González y Vicente Fernández Jr. expresaron sus opiniones sobre la filtración de la noticia.

La influencer Chamonic3 fue quien filtró la noticia del embarazo de Mariana González y Vicente Fernández Jr.

“Mariana González y Vicente Fernández Jr serán papás!!!”, publicó Chamonic en su cuenta de Instagram.

La influencer afirmó que Mariana González y Vicente Fernández Jr. serían padres de su primer bebé, luego de dos años de matrimonio.

Indicando que, a pesar de la vasectomía previa de Vicente Jr., habían logrado el embarazo tras varios intentos.

Chamonic3 aseguro que Mariana González y Vicente Fernández Jr. estarían manteniendo la noticia en secreto, ya que vendieron la exclusiva.

La influencer Chamonic arremete contra Mariana González y Vicente Fernández Jr.

La influencer Chamonic no se quedo con los brazos cruzados y enfrento las declaraciones de Mariana González y Vicente Fernández Jr.

“Es una ridiculez, ni que fueran quienes? No son los primeros a los que les descubro un embarazo” expresó Chamonic

Chamonic arremete contra Mariana González y Vicente Fernández Jr. (Instagram chamonic3 / Instagram chamonic3)

Chamonic hizo una declaración en sus redes sociales y reiteró que no se considera periodista, sino más bien una creadora de contenido.

Añadió que no es la primera vez que descubre un embarazo de famosos, incluyendo Saúl Canelo Álvarez y Luis R. Conriquez.

Chamonic aclaro que la molestia de Mariana González y Vicente Fernández Jr. reside a que no pudieron vender la exclusiva.

“Aquí lo que es, estas embarazada y quieres vender la exclusiva y punto” comentó Chamonic.