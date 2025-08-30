Mariana González- de 42 años de edad- y Vicente Fernández Jr. se encuentran molestos tras filtrarse su embarazo.
La pareja esperan a su primer bebé juntos reacciono sobre cómo se hizo pública la información y las opiniones al respecto.
Mariana González y Vicente Fernández Jr. están molestos por la divulgación de su embarazo
Mariana González y Vicente Fernández Jr.- de 61 años de edad- se manifestaron molestos por la filtración del primer bebé que esperan juntos.
“Yo creo que la manera en la que escribía también era muy denigrante” comento Mariana González.
En entrevista con ¡Siéntese quien pueda!, Mariana González y Vicente Fernández Jr. expresaron sus opiniones sobre la filtración de la noticia.
La influencer Chamonic3 fue quien filtró la noticia del embarazo de Mariana González y Vicente Fernández Jr.
“Mariana González y Vicente Fernández Jr serán papás!!!”, publicó Chamonic en su cuenta de Instagram.
La influencer afirmó que Mariana González y Vicente Fernández Jr. serían padres de su primer bebé, luego de dos años de matrimonio.
Indicando que, a pesar de la vasectomía previa de Vicente Jr., habían logrado el embarazo tras varios intentos.
Chamonic3 aseguro que Mariana González y Vicente Fernández Jr. estarían manteniendo la noticia en secreto, ya que vendieron la exclusiva.
La influencer Chamonic arremete contra Mariana González y Vicente Fernández Jr.
La influencer Chamonic no se quedo con los brazos cruzados y enfrento las declaraciones de Mariana González y Vicente Fernández Jr.
“Es una ridiculez, ni que fueran quienes? No son los primeros a los que les descubro un embarazo” expresó Chamonic
Chamonic hizo una declaración en sus redes sociales y reiteró que no se considera periodista, sino más bien una creadora de contenido.
Añadió que no es la primera vez que descubre un embarazo de famosos, incluyendo Saúl Canelo Álvarez y Luis R. Conriquez.
Chamonic aclaro que la molestia de Mariana González y Vicente Fernández Jr. reside a que no pudieron vender la exclusiva.
“Aquí lo que es, estas embarazada y quieres vender la exclusiva y punto” comentó Chamonic.