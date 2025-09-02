María Antonieta de las Nieves mejor conocida como ‘La Chilindrina’, hace sonar las alarmas, una vez más, su salud está en la mira.

A días de haber sido hospitalizada en Perú, María Antonieta de las Nieves, ‘La Chilindrina’, sufrió una aparatosa caída en el Teatro Insurgentes.

La Chilindrina, María Antonieta de las Nieves, se cayó en función de Cabaret en Teatro de los Insurgentes

El fin de semana, María Antonieta de las Nieves, ‘La Chilindrina’, asistió a una función del musical Cabaret, puesta en escena que forma parte del catálogo del Teatro de los Insurgentes.

Lugar donde María Antonieta de las Nieves, ‘La Chilindrina’, de 78 años de edad, sufrió una caída.

De acuerdo al video compartido por la cibernauta de la red social X, Tía Sandra, la actriz camina por uno de los pasillos del recinto cuando perdió el equilibrio.

La veterana alcanzó a sujetarse de un asiento por lo que no terminó completamente en el suelo.

Dos personas que se encontraban cerca de ella, corrieron a socorrerla por lo que, una vez de pie, agradeció la ayuda.

Una persona, con ayuda de su celular, grabó el momento en que la actriz de El Chavo del Ocho, perdió el equilibrio por lo que el video ya es viral.

🚨 🚨ACCIDENTE | ¡Se cayó LA CHILINDRINA! 😰



María Antonieta de las Nieves, a sus 78 años, acudió a ver la obra Cabaret en el Teatro de los Insurgentes cuando dio un mal paso que provocó su caída.



Afortunadamente todo quedó en un susto y la querida actriz se encuentra bien 🙏💔… pic.twitter.com/3XwPWMCsrb — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) September 1, 2025

¿Cuál es el estado de salud de María Antonieta de las Nieves, ‘La Chilindrina’?

De acuerdo con la creadora de contenido que compartió el video, María Antonieta de las Nieves, ‘La Chilindrina’, no sufrió lesiones por lo que se encuentra bien y en casa.

Contrario a lo ocurrido en días pasados, la caída de Maria Antonieta de las Nieves, ‘La Chilindrina’, no requirió hospitalización.

María Antonieta de las Nieves (María Antonieta de las Nieves Instagram @lachilindrina_oficial)

Como te informamos en SDPnoticias, la comediante fue hospitalizada de emergencia en Perú. En su momento se dijo que su ingreso al nosocomio fue por problemas neurológicos.

Una fuente aseguró a la revista TV Notas que la artista tenía excesiva carga de trabajo por lo que sus nervios comenzaban a afectar su organismo.

Por lo que mediante sus redes sociales, la propia desmintió el informe. Explicó que su hospitalización fue por una deshidratación.

“Me bajó el sodio”, dijo y enseguida aclaró encontrarse bien.