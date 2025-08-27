¿Qué le pasó a María Antonieta de las Nieves -de 78 años de edad-? La Chilindrina reaparece en las redes sociales y aclara cuál es su estado de salud.

Las alarmas por el estado de salud de María Antonieta de las Nieves se encendieron luego de que se dio a conocer que habría sido hospitalizada, pero es ella quien aclara qué fue lo que le pasó.

Así reapareció María Antonieta de las Nieves, La Chilindrina, luego de que se dio a conocer que fue hospitalizada

El nombre de María Antonieta de las Nieves, La Chilindrina, se viralizó en las redes sociales luego de que se dio a conocer que habría sido hospitalizada de emergencia.

María Antonieta de las Nieves (María Antonieta de las Nieves Instagram @lachilindrina_oficial)

En medio de todas las especulaciones sobre su estado de salud, María Antonieta de las Nieves, La Chilindrina, reapareció en sus redes sociales.

A través de un video, María Antonieta de las Nieves, La Chilindrina, se mostró en su casa, por lo que desmintió que se encuentre grave de salud.

María Antonieta de las Nieves se mostró haciendo una de las actividades que más le gusta, dibujar.

En el video, María Antonieta de las Nieves, La Chilindrina, deseó que sus seguidores también estuvieran pasando un buen momento como ella.

“¿Qué tal, amigos? Aquí, como siempre, estoy haciendo mis dibujitos, haciendo mis bromas, mis cosas que me gusta hacer, en fin la estoy pasando muy bien, espero que ustedes la estén pasando muy bien, los quiero muchísimo, bye” María Antonieta de las Nieves, La Chilindrina

María Antonieta de las Nieves, La Chilindrina, dejó ver que se encontraba con un buen estado de ánimo y que seguía con su gran energía y carisma.

El video de María Antonieta de las Nieves, La Chilindrina, de inmediato se viralizó en las redes sociales y es que usuarios se mostraron felices de que ya se encontraba mejor.

¿Qué le pasó a María Antonieta de las Nieves, La Chilindrina? Este es su estado de salud

En su publicación, María Antonieta de las Nieves confirmó su reciente hospitalización, pero dejó en claro que no se trató de un asunto de gravedad.

De acuerdo con María Antonieta de las Nieves, La Chilindrina, sufrió una fuerte deshidratación durante su gira por Perú.

Esto provocó una notable baja de sodio en su organismo, por lo que tuvo que ser atendida inmediatamente.

Sin embargo, afortunadamente ya se encuentra en su hogar, descansando y en proceso de recuperación.

María Antonieta de las Nieves, La Chilindrina, agradeció los mensajes de apoyo que había recibido, pero dejó en claro que ya se encontraba mejor.

“Gracias a todos los que se han preocupado por mi salud. Durante la gira en Perú tuve una fuerte deshidratación que me bajó el sodio, pero ya estoy en mi casa descansando y todo está bien, gracias a Dios” María Antonieta de las Nieves, La Chilindrina