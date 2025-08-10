Poncho de Nigris- de 49 años de edad- reacciona a la broma de Facundo contra Aldo de Nigris en La Casa de los Famosos 2025.

Las acciones de Facundo ya tuvieron repercusión afuera de La Casa de los Famosos 2025 con la familia de Aldo de Nigris, de 26 años de edad.

Así reaccionó Poncho de Nigris a la broma de Facundo contra Aldo de Nigris en La Casa de los Famosos 2025

Luego de la broma de Facundo contra Aldo de Nigris, donde el influencer se cayó en La Casa de los Famosos 2025, Poncho de Nigris explotó.

A través de X (antes Twitter) Poncho de Nigris arremetió contra Facundo, de 47 años de edad:

Muy ardilla el Facundo. Eso no se hace, con el bebé no, perro. Me dolió porque me hubiera gustado estar ahí para decirle… no te pases de verga Nada mas con el chavo. No sé si alguien más lo vio" Poncho de Nigris

Sin embargo, las publicaciones de Poncho de Nigris contra Facundo no se detuvieron y lanzó varios dardos.

Poncho de Nigris expresó que le hubiera gustado estar en La Casa de los Famosos 2025 para decirle a Facundo que no actuara de esa forma contra su sobrino.

“Se pasó de lanza !!! Como me gustaría haber estado ahí, Aldo lo respeta porque no quiere pedos pero eso no se hace. Se les viene la noche” Poncho de Nigris

Incluso Poncho de Nigris escribió en sus redes que la broma de Facundo era de un niño y que estaba muy molesto.

Me levanté con ganas de darle una verguiza al pinche facundo con su cotorreo de los 90 de niño pendejo. Eso no se hace, y Aldo porque es noble no reaccionó de otra manera, pero vuelvo a ver el video y se calienta la sangre, pasaron con su bromita. SE LES VIENE Poncho de Nigris

Fue durante la madrugada de este 9 de agosto en la fiesta con temática de Playas de Tulum que Facundo jaló un tapete sobre el que Aldo de Nigris estaba bailando.

Provocando la caída aparatosa del influencer, quien confesó haber terminado con el brazo muy adolorido por las acciones de Facundo.

Los seguidores de La Casa de los Famosos 2025 quedaron también enojados con Facundo y hasta piden que sea expulsado.

Principalmente porque puso en riesgo la integridad de uno de los integrantes del reality show, lo que no está permitido en el reglamento.

Hermana de Aldo de Nigris también critica a Facundo por broma a Aldo de Nigris en La Casa de los Famosos 2025

Andrea de Nigris- de 21 años de edad-también se sumó a las críticas hacia Facundo por la broma a su hermano, Aldo de Nigris.

En un live de redes, Andrea de Nigris mencionó que Facundo “está ahí malvibroseando” con su actitud.

La creadora de contenido indicó que la broma fue muy infantil y que pudo provocar un accidente a su hermano.

Igualmente, Andrea de Nigris destacó que Aldo de Nigris prefirió no pelear por cosas insignificantes, aunque Facundo sí actuó de mala manera.