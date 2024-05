La Bebeshita -de 32 años de edad- jura y perjura haber tenido un amorío con Arturo Carmona, el cual duró tres meses; sin embargo, el actor lo niega y esto la enfurece.

La Bebeshita perdió el control cuando un reportero le recordó que Arturo Carmona -de 47 años de edad- sigue negándola, por lo que enojada habló de la sexualidad del actor.

La influencer dijo sentir asco por el hombre que la niega, así como dijo no revelará el secreto de su sexualidad porque a ella no le toca.

La Bebeshita (Chisme No Like)

La Bebeshita solo siente “asco” por Arturo Carmona

Daniela Alexis Barceló Trillo, mejor conocida como La Bebeshita, se molestó cuando un reportero de Chisme No Like le recordó que Arturo Carmona la sigue negando como novia.

“Dijo que solo habló contigo una vez y que tú eras la rogona”, escuchó decir al reportero La Bebeshita, por lo que rápidamente reitero que salió varios veces con Arturo Carmona.

“Quería cuchi cuchi. Yo le decía una relación formal o no. Él me invitó a su casa, fui a su casa, a comer, me invitaba al cine, me agarraba de la mano, le presenté a mi mamá” La Bebeshita

Tras asegurar que se trataban como novios sin serlo, la influencer dijo haberlo dejado porque lo vio con otra en una alfombra roja en la que coincidieron.

Arturo Carmona (@arturo.carmona / Instagram )

El engaño transformó lo que ella sentía, por lo que ahora solo siente “asco” por él, así como asegura “le daba miedo” por su edad.

“Es una persona que me da asco, no hay persona tan asquerosa que él, lo caché con una en mi cara, en una alfombra roja, no quiero hablar de él, me da asco ¿Cómo lo voy acosar? Me daba miedo. He andado con chavitos menores a mí y él es mayor, nunca salgo con mayores y me da miedo” La Bebeshita

Asegurando que nunca acosó a Arturo Carmona, La Bebeshita se defiende demostrando que bloqueó en su celular al actor.

Esto porque el ex habitante de La Casa de los Famosos Telemundo le habló por teléfono para reclamarle que haya inventado una relación con él.

La Bebeshita bloquea a Arturo Carmona (Chisme No Like)

La Bebeshita asegura que no revelará secreto sobre la sexualidad de Arturo Carmona

Asegurando que no es un acosadora, La Bebeshita habló de más; según dijo, a Arturo Carmona le gusta de todo y contra todos.

Al darse cuenta de sus palabras, La Bebeshita aseguró que aunque le da “asco” Arturo Carmona, no dirá el secreto de su sexualidad.

Pero lo hizo, pues dejó entrever que el actor siente atracción por hombres y mujeres.

“A él le gusta de todos contra todos, no pudo decir porque es su sexualidad, aunque yo sepa y lo haya visto con mis ojos no lo voy a sacar del clóset porque no me corresponde” La Bebeshita

Hasta el momento, Arturo Carmona no ha hecho ninguna declaración sobre lo dicho por La Bebeshita.