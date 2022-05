Arturo Carmona fue cuestionado sobre una supuesta relación con Daniela Alexis, conocida como la Bebeshita. Él negó conocerla, pero la exparticipante de ‘Enamorándonos’ aseguró que salieron y hasta hubo besos.

La Bebeshita habría confesado en ‘Venga la Alegría’ que estuvo saliendo con Arturo Carmona, pero él dijo que no la conocía.

Ella aclaró que no eran novios, pero se escribían, se mandaban imágenes y salían de en vez en cuando, por lo que le sorprendió lo dicho por Arturo Carmona.

La bebeshita (@alexissoy / Instagram)

Arturo Carmona niega conocer a la Bebeshita

Durante una entrevista, Arturo Carmona dijo que no sabía quién era Daniela Alexis: “No sé ni quién es, con todo respeto, pero estoy acostumbrado a los rumores, no me enoja, me han sobrado novias que no conozco”.

Arturo Carmona mencionó que está soltero desde hace tiempo, pues le cuesta trabajo relacionarse con las mujeres, pero cuando está en una relación no es de los hombres que se esconden.

“No soy de las personas que oculta con quien sale, con quien anda, al contrario, a mí no me gustaría que me negaran” dijo el también actor sobre sus relaciones.

Además dijo que si saliera con la Bebeshita no tendría problema en decir que estaba saliendo con ella.

Pero lo dicho por Arturo Cardona llegó hasta los oídos de la Bebeshita y ella declaró que sí había salido con Arturo Carmona.

Incluso mostró algunas de las conversaciones que sostuvo con él y dijo estar muy decepcionada de su actitud.

Arturo Carmona (@arturo.carmona / Instagram )

La Bebeshita mostró en las cámaras de ‘Venga la Alegría’ las conversaciones que tuvo con el actor, pero no dio más detalles del contenido.

Dejó ver que se mandaban fotos y videos, por lo que demostró que Arturo Carmona sí hablaba con ella.

Aseguró que salieron varias veces e incluso hubo besos en las citas y que se ilusionó con él, pero le ‘rompió el corazón’.

“Se me hace de al gusto que salgas con alguien, ok no éramos novios, estábamos conociéndonos, saliendo, pero no es de caballeros decir ni te conozco ni nada” Dijo Daniela Alexis sobre Arturo Carmona.

Arturo Carmona ya no ha hecho declaraciones sobre lo dicho por la Bebeshita, pero la conductora se mostró triste por las palabras del ex de Alicia Villareal.