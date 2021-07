Kuno Becker podría interpretar a Cepillín en su bioserie

En marzo de 2021 se dio a conocer que Ricardo Gonzáles Gutiérrez, mejor conocido como Cepillín, había perdido la vida a causa de complicaciones en su columna vertebral.

Luego del deceso de Cepillín, su familia dio a conocer que deseaban producir la bioserie de la vida del payaso y cantante mexicano.

Actualmente, Ricardo González Jr., hijo de Cepillín, ha revelado su ilusión porque el actor, Kunno Becker, sea quien interprete a su papá.

Recientemente, Ricardo González Jr. tuvo en encuentro con algunos medios de comunicación, donde se le preguntó acerca de sus planes a futuro para realzar la memoria de Cepillín.

Fue en ese momento que el hijo del famoso payaso, confesó que si está en sus planes realizar la bioserie de Cepillín.

Sin embargo, Ricardo González Jr. reconoció que no es tan sencillo ni tan rápido; pues necesita dinero e inversionistas para realizar el proyecto.

“Hay planes de serie, hay planes de museo, lo que pasa es que no es todo tan fácil, tan rápido, se necesita dinero, se necesita inversionistas, entonces por lo pronto, como teníamos un año y meses de no trabajar, lo primero que dijimos fue ‘vamos a trabajar’, gracias a Dios nos empezaron a hablar los empresarios de toda la república mexicana y no hemos parado más que un fin de semana que nos dimos”

Ricardo González Jr.