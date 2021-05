Kuno Becker estalla durante las grabaciones de ‘Fuego Ardiente’

Kuno Becker se encuentra en medio de la polémica luego de que se ha revelado que mantiene mala actitud durante las grabaciones de ‘Fuego Ardiente’.

Martha Figueroa reveló que el actor se había enojado con una actriz de la telenovela y por “por poco mata” a su compañero el actor Jaume Mateu.

En el programa de ‘Con Permiso’, Martha Figueroa reveló que Kuno Becker estalló con una actriz en plenas grabaciones de la telenovela ‘Fuego Ardiente’.

De acuerdo con la periodista una nueva actriz se integró a la novela, sin embargo ha tenido problemas para aprenderse los diálogos y los nombres de los personajes.

Pero el problema vino cuando le tocó grabar una escena con Kuno Becker. Según Martha Figueroa el actor perdió los estribos y estalló en los foros.

“Hay una chava que entró dicen que quería hacer la escena y no le salía, no se aprendía los nombres de los personajes y como que no daba una… Le tocó hacer una escena con Kuno Becker quien de por sí que está de mírame y no me toques. Está Kuno esperando a ver a qué hora le sale y la otra que no”

Martha Figueroa