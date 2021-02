Sobre las críticas que ha recibido Kuno Becker aseguró que no les da importancia ya que conoce como se maneja el juego.

A días del estreno de la telenovela ‘Fuego Ardiente’, Kuno Becker generó gran polémica al realizar una parodia de las acusaciones de acoso sexual en contra de Vicente Fernández.

El famoso de inmediato recibió un sinfín de críticas por lo que eliminó el video. En entrevista con varios medios, el actor habló sobre su imitación al cantante y detalló que su única intención fue hacer reír a las personas.

Durante su encuentro con los medios, Kuno Becker pidió oraciones para su asistente quien se encuentra intubado por complicaciones derivadas del Covid-19.

Kuno Becker minimiza críticas por su parodia de Vicente Fernández

En el video compartido por el periodista Edén Dorantes, Kuno Becker se mostró tranquilo y aseguró que su única intención de parodiar a Vicente Fernández fue divertir a las personas.

“No, para nada, yo creo que no hay que perder el sentido del humor” Kuno Becker

El actor puntualizó que no le preocupa las críticas ya que durante su trayectoria le han dicho muchas cosas.

“Después de lo que me he han inventado… ¡imagínate!... me han dicho… me han inventado cualquier cantidad de cosas, entonces yo estoy feliz, yo adoro al público, yo entiendo el juego” Kuno Becker

Sobre por qué decidió eliminar su parodia de Vicente Fernández, Kuno Becker detalló que fue porque no cumplió su función de divertir a sus seguidores.

“Pues porque si a alguien le parece que no es chistoso, entonces no cumple el objetivo de lo que estoy haciendo en TikTok” Kuno Becker

Antes de finalizar el tema, el famoso aseguró que no le molestan las críticas ya que lo ayudan a ser una mejor persona.

“¿A mí?... no, yo ya la piel la tengo un poco gruesa, a mí las críticas… acuérdense como soy, que no se les olvide, al contrario, a mi me encanta que me critiquen porque eso me hace crecer, me hace ser mejor persona” Kuno Becker

Kuno Becker pide a fans que recen por su asistente

En su encuentro con varios medios, Kuno Becker pidió a sus fans oraciones por su asistente que se encuentra intubado por complicaciones por el Covid-19.

“Quiero pedirles a todos ahora que están aquí, que crean en lo que crean, le echen buena vibra a mi asistente que se llama George, que ya lo intubaron, va a estar bien, pero les pido que le echen una rezadita, obviamente yo ya le recé a la virgencita" Kuno Becker

En ese sentido el actor pidió a las personas seguir cuidándose y no hacer caso de las personas que no creen en la pandemia.