México.- Hace unos días, Kuno Becker causó gran sorpresa al revelar que a sus 43 años aun no había decidido procrear un hijo porque no había encontrado razones para ello, pero aun más, en su cabeza rondaba la idea de no querer convertirse en padre, por temor a ser como el suyo, que no lo amaba.

La perspectiva de Kuno Becker sobre el tema parece haber dado un giro de 180 grados, pues este domingo ha realizado un feliz anuncio en redes sociales:

"Voy a ser papá!!!!!!!!" Kuno Becker

Anuncio de Kuno Becker genera confusión entre fans de su telenovela

En su cuenta de Twitter, el villano de la telenovela 'Fuego Ardiente' dio a conocer la buena noticia, provocando que muchos lo felicitaran y otros le advirtieran que él podría no ser el padre del bebé.

Esto se debe a que muchos pensaron que Kuno Becker estaba bromeando con la situación que está viviendo su personaje 'Joaquín' en la telenovela de Televisa, pues él también se acaba de enterar que tendrá un hijo.

Kuno Becker: "Todavía no lo puedo creer"

Sin embargo, una hora después Becker publicó un nuevo mensaje en el contó que su novia le dio a conocer la feliz noticia la noche anterior y ahora se encuentra muy emocionado por la nueva etapa que vivirá.

"Con mucha emoción, les quiero decir para que no haya rollos de prensa que ayer en la noche me enteré de que voy a ser papá. Estoy muy contento y todavía no lo puedo creer" Kuno Becker

Hecha la aclaración, no se dejaron esperar las decenas de felicitaciones y Kuno Becker retuiteó un meme en el que le proponían cómo celebrar por lo alto que se convertirá en padre.

Actualmente, Kuno Becker protagoniza la telenovela 'Fuego Ardiente', al lado de Mariana Torres, Carlos Ferro y Claudia Martín. A diferencia de los papeles que interpretó cuando era más joven, en su regreso a la televisión, el actor decidió interpretar a un villano.