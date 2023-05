El actor mexicano Kuno Becker llorando revela el nuevo proyecto inspirado en su perrito y así cuenta su nuevo cambio en su vida personal.

Kuno Becker de 45 años de edad revela una parte de su historia que no conocíamos y cómo su perrito le cambió la vida transformándose en otra persona.

Todos lo hemos visto participar en películas o telenovelas mexicanas, pero Kuno Becker se abre ante sus fans y cuenta cómo su adicción a las drogas casi pierde la vida.

Sabemos que las historias detrás de cada famoso a veces son trágicas y más si está de por medio cualquier sustancia adictiva, que puede llegar a la muerte.

Pero esta vez Kuno Becker relata cómo estuvo cerca de ser una más y muestra su lado más vulnerable hablando del tema de su adicción a las drogas cuando tenía 38 años de edad.

A través de un video que publicó en sus redes sociales, Kuno Becker habla como su adicción de las drogas lo había tirado de la cama sin esperanzas en seguir con sus proyectos laborales.

A pesar que era una parte de su historia que era difícil de expresar por todo lo que vivió, Kuno decidió compartirlo con sus seguidores para mostrar su nueva perspectiva de vida.

“No me había atrevido a publicar éste video, por miedo a verme vulnerable, por miedo a hablar tan a detalle de lo que me pasó y además, cómo desgraciadamente me quebré al final del video. Me costó mucho decidir publicarlo, pero lo que importa más que verme demasiado frágil, es el porqué estamos empezando éste #loveproject.”.

View this post on Instagram

Kuno Becker empezó a relatar cómo la adicción de las drogas fue la gota que derramó el vaso ya que fue una enfermedad muy grave que vivió.

“Hace algunos años yo tuve una adicción a las drogas que ya lo he confesó algunas veces, pero cambió mi vida en muchas maneras porque de entrada casi me muero por esa adicción a las drogas”.

Comenta el actor que llegó un punto que se miraba al espejo y veía la muerte reflejada y presentía que en cualquier momento se iba a morir.

Desde ese instante, Kuno Becker decidió tomar las riendas de su vida e internarse en una clínica de rehabilitación para ayudarse a sí mismo.

De acuerdo con el relato de Kuno Becker expresó que su vida cambió y sus prioridades para mejorar y hacer un bien entre su entorno, dejando a lado la ambición y el ego en el que se vive el mundo artístico.

Kuno Becker comentó con alegría en su corazón que sí hubo un apoyo muy especial para salir adelante después de su adicción a las drogas, donde recuperó todas las esperanzas para seguir adelante

Kuno Becker con lágrimas en su rostro reveló que un ser tan especial como son los perritos, fue como pudo recuperarse del problema que tuvo con las drogas.

“Hubo un ser increíble que cada instante me apoyó, que es mi perrita Martina y cuando ella se me acercaba me lamía la mano y cada vez que se me subía en el pecho me hacía sentir que la vida tal vez tenía sentido”.

Kuno Becker