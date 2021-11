¿Cómo reaccionó Kuno Becker al saber que Kunno se llama así en su honor?

¿Cómo reaccionó Kuno Becker al saber que el influencer Kunno, de 21 años, se llama así en su honor? El actor dio su respuesta en un video subido a redes sociales.

En la grabación, Kuno Becker retomó un fragmento del programa ‘¿Quién es la Máscara?’ , en el que Kunno participó como ‘Caperuza’ y habló sobre el orígen de su nombre :

“[A mi mamá] siempre le gustó Kuno Becker, entonces me dijo, ‘¿sabes qué? ese va a ser tu nombre’; y yo, ‘mamá, ok, pero como no quería que se viera la copia, entonces me lo puso con dos enes, entonces es más único, nací con nombre de artista”.

Kunno