Kuno Becker actualmente tiene 44 años de edad y tras tres años y dos meses calificándose como “el rey de la cocaína”, está sobrio.

Kuno Becker se mantuvo alejado de los medios de comunicación por varios años, y ayer -11 de septiembre- confesó que es un exadicto a la cocaína.

Liberándose de lo que pudieran pensar de él, Kuno Becker confesó en su cuenta de Twitch que a los 38 años de edad, tras una ruptura amorosa, comenzó su adicción buscando sentirse mejor.

“Yo me metía toda la cocaína del mundo”, expresó al mismo tiempo que dijo se sentía el rey de la sustancia, por todo lo que consumió por tres años dos meses.

Asimismo, compartió creía que por su consumo se volvía más rápido y creativo y hasta llegó a ir a televisión estando drogado.

El mexicano compartió que su adicción comenzó “por él”, pero se detonó cuando terminó “una relación muy destructiva”, pues cayó en depresión.

Fue a los 38 años de edad, que Kuno Becker probó la cocaína, “yo había escuchado que te hacía sentirte mucho mejor”.

Aunque ahora lo califica como “una gran pendejada”, señaló que en su momento de depresión, “la cocaína me salvó la vida”.

“En ese momento, solo en ese momento, me salvó la vida, porque no me quité la vida, me estimuló a seguir adelante”.

