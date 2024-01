Si creíste que el matrimonio de Kimberly La Más Preciosa con Óscar Barajas estaba por terminar a un mes de haber comenzado, te equivocaste.

Verás, Kimberly La Más Preciosa reapareció en redes sociales junto a su esposo Óscar Barajas; sí, la pareja se reconcilió a días de que La Perdida lo corriera de la casa en plena transmisión.

Para dejarlo claro, mediante sus historias de Instagram, La Perdida -de 33 años de edad- informa que están juntos y contentos:

Luego de que Kimberly La Más Preciosa corriera a Óscar Barajas de la casa debido a que éste ha estado consumiendo sustancias ilícitas, La Perdida se convirtió en la más buscada por la prensa.

Razón por la que Kimberly La Más Preciosa grabó un video mismo que compartió en su canal de YouTube para informar que ya regresó con Óscar Barajas.

Así como aseguró que no se arrepiente de su matrimonio como tampoco de haber conocido a Óscar Barajas -de edad desconocida-.

“Yo no me arrepiento de haberme casado. Yo no me arrepiento de estar con él. Yo no me arrepiento de haber conocido a la persona con la que ahora comparto mi vida, no estoy arrepentida de nada”

Kimberly La Más Preciosa