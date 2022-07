Pese a la insistencia y rumores en redes sociales sobre un nuevo embarazo de Kimberly Flores y Edwin Luna, la modelo aseguró a sus seguidores que ya no tendrá más hijos.

Su decisión, Kimberly Flores la dio a conocer durante una cita médica en la cual se encontraba discutiendo los detalles de su próxima cirugía.

Y es que después de haber sido duramente criticada por la apariencia de su ombligo, la modelo guatemalteca de 33 años de edad, Kimberly Flores decidió operarse su hernia umbilical.

A través de sus cuentas oficiales en redes sociales Kimberly Flores informó a sus seguidores que se encontraba alistándose para realizarse una cirugía.

Esta cirugía, además de tener motivos estéticos, aseguró Kimberly Flores se debe a cuestiones relacionadas con su salud puesto que se trata de una hernia umbilical.

Sin embargo, para poder proseguir con el tratamiento, la modelo contó que ella y Edwin Luna ya no tendrán más hijos en el futuro.

Y es que la hernia umbilical se le produjo después de su tercer embarazo, y se le recomendó no tratarse a menos que decidiera de forma definitiva dejar de tener hijos.

“Tengo una pequeña hernia que me salió durante el embarazo, cuando yo tengo a la nena, el ombligo no me regresaba y no me regresaba”

Kimberly Flores