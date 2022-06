Durante una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Facebook, la modelo Kimberly Flores fue cuestionada sobre uno de sus supuestos trabajos que tenía antes de casarse con Edwin Luna.

Y es que en la plataforma una de sus seguidoras le pregunto a Kimberly Flores si era cierto que ella había trabajado como bailarina en un table dance.

Sin embarro, Kimberly Flores se mostró molesta con la pregunta, por lo que la señaló como “estúpida” antes de negar haber tenido dicho empleo.

En su cuenta oficial de Facebook, Kimberly Flores compartió un ‘en vivo’ en el el cual organizó una dinámica de preguntas y respuestas.

Sin embargo, la primera pregunta que recibió Kimberly Flores no fue de su agrado, esto debido a que se trató sobre uno de los supuestos trabajos que tuvo antes de casarse con Edwin Luna.

En la plataforma, su seguidora cuestionó a la modelo guatemalteca si era verdad que ella había trabajado como bailarina de un table dance.

De acuerdo con Kimberly Flores la pregunta le pareció “estúpida” debido a que en otras ocasiones ya había negado esta clase de empleo.

Y es que aseguró que ella no tiene nada en contra del empleo, por lo que de haber sucedido no lo negaría y contaría su experiencia, pues solo tiene en consideración la opinión de Edwin Luna.

“Si hubieran trabajado en table dance, pues lo dijera, me vale madre. Igual lo único que me importa es lo que piense mi marido. Si les digo que no fue así, no fue así.”

Kimberly Flores