Kate del Castillo -de 52 años de edad- les jugó una mala broma a sus papás, quienes pensaron que la actriz les daría a su primer nieto.

El nuevo proyecto de Kate del Castillo fue uno de los motivos que llevó a su papás, Eric del Castillo y Kate Trillo, pensar que serían abuelos.

Kate del Castillo hizo creer a sus papás que les daría a su primer nieto

Kate del Castillo fue una de las invitadas al programa Hoy, donde habló de la vez que sus papás creyeron que estaba embarazada.

“Salgo embarazada, ya sabes, y mi papá: ‘¡Ah!’. Les mandaba fotos, porque lo hicimos en España”, relató Kate del Castillo.

Kate del Castillo explicó para su nuevo personaje en la película Instintos, tuvo que caracterizarse de una mujer embarazada.

“Mis papás: ‘¡¿En serio?!’. Y yo: ‘Papá, ¿es en serio? No, papi, no. No sucedió ya’”, añadió entre risas.

Kate del Castillo comentó que sus papás estaban ilusionados con la idea que su hija les diera su primer nieto.

Y es que ella les enviaba las fotos para que la vieran embarazada una vez en la vida .

“Les mandaba fotos para que me vieran embarazada alguna vez en la vida. Que me vieran preñada”, reveló Kate del Castillo.

En diversas entrevistas, Kate del Castillo ha reafirmado su postura de no estar interesada en ser mamá.

Kate del Castillo tomó la decisión de no tener hijos

Kate del Castillo, quien se ha caracterizado por su franqueza y honestidad, reveló hace un tiempo que no quiere ser mamá.

Desde entonces, Kate del Castillo ha reafirmado su postura de no querer hijos en diversas entrevistas.

Expresando que le parece “absurdo” que le sigan preguntando sobre el tema de maternidad cuando ha compartido su punto de vista.

Kate del Castillo prefiere enfocarse en su carrera profesional y proyectos, manteniendo una vida personal lejos de reflectores.

Por el momento, Kate del Castillo está iniciando la promoción de Instintos, su nueva película con Bruno Bichir para ViX.