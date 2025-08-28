Eric del Castillo sigue trabajando a sus 91 años de edad y Kate del Castillo explica el motivo: “Si lo deja, se muere”.

Kate del Castillo -de 52 años de edad- apoya a su padre y desea que siga vigente en la actuación, pues sabe que es su mayor deseo.

Kate del Castillo quiere que Eric del Castillo siga actuando

Eric del Castillo tiene 71 años de trayectoria actoral y Kate del Castillo apoya que siga actuando a pesar de su avanzada edad.

Durante un encuentro con medios, Kate del Castillo expresó su apoyo incondicional a Eric del Castillo.

“Eso es lo que mantienen bien a mi papá, el trabajo. Estados Unidos siempre te dicen: ‘Ay tu papá sigue trabajando, por qué no se ha retirado’, no, mi papá se retira y se muere” Erik del Castillo

Kate del Castillo mencionó que su padre no se puede retirar, pues actuar es lo que lo mantiene en pie y vivo.

“El trabajo es lo que lo mantiene bien, lo mantiene cuerdo y es feliz trabajando, y eso a mí me enorgullece” Kate del Castillo

Eric del Castillo sigue vigente en las telenovelas y actualmente trabaja en la telenovela Amanecer, donde interpreta a un villano.

Kate del Castillo y sus padres, Eric del Castillo y Kate Trillo (Instagram/@katedelcastillo)

Eric del Castillo fue quien impulsó a que Kate del Castillo fuera actriz

Aunque la salud de Eric del Castillo lo ha llevado a pausar su trabajo, el actor descarta dejar la televisión y eso es lo que más admira Kate del Castillo.

La actriz expresó que ella seguirá apoyando la carrera de Eric del Castillo, así como él la impulsó a iniciar su carrera en el extranjero.

“Él también me apoyó mucho, cuando me fui me dijo: ‘vete a cumplir tu sueño’, algo que yo no hice” Kate del Castillo

Kate del Castillo sabe que su padre seguirá adelante con su carrera a pesar de la edad o de algunas dolencias que tiene.

Por lo que está muy orgullosa de que Eric del Castillo continúe en el medio a pesar de todo.

La actriz expresó que, aunque vive en Estados Unidos, ella está al pendiente de sus padres y la lejanía no significa que se olvide de ellos.

Actualmente, Eric del Castillo sigue trabajando y acudiendo a eventos públicos acompañado de su esposa Kate Trillo, con quien lleva décadas de matrimonio.