Eric del Castillo -de 91 años de edad- le envió un mensaje a Kate del Castillo por ‘olvidarlo’ y no pasar tiempo con él.

Kate del Castillo -de 53 años de edad- vive en Estados Unidos y estuvo varios años alejada de México, por lo que no pudo estar cerca de su familia.

Eric del Castillo se queja de que Kate del Castillo no lo visita

Kate del Castillo tiene una apretada agenda de trabajo y cuando viaja a México es para seguir laborando, por lo que no tiene tiempo de convivir con sus padres.

Durante una entrevista con Televisa Espectáculos, Eric del Castillo le envió un mensaje a Kate del Castillo para que no lo “olvide”.

“Hijita ya a ver si te plantas más, igual tú Verónica, nada más andan pisa y corre por la casa. No se olviden que sus padres cada día nos hacemos mayores, para que se pongan abusadas con los tiempos” Eric del Castillo

Eric del Castillo les pidió a sus hijas que consideren que sus padres ya son mayores y el tiempo pasa rápido.

Por lo que debería tomarse un instante para verlos y convivir.

Kate del Castillo ha compartido en redes sociales algunos de los momentos con sus padres, los cuales suelen ser de sorpresa.

Kate del Castillo y sus padres, Eric del Castillo y Kate Trillo (Instagram/@katedelcastillo)

Eric del Castillo insiste en que quiere que Kate del Castillo le dé un nieto

Kate del Castillo ha sido abierta sobre el tema de la maternidad y aclaró que hace 30 años decidió que no quería tener hijos.

Incluso, la actriz menciona que ha sido de las mejores decisiones de su vida.

A pesar de eso, Eric del Castillo sigue con la esperanza de que Kate del Castillo le dé un nieto .

“Yo no sé por qué no tiene hijos, yo quisiera tener nietos de ella”, dijo recientemente Eric del Castillo.

El pasado 24 de octubre, Kate del Castillo compartió un video con un bebé reborn, el cual tiene características muy similares a un humano.

La madre de Kate del Castillo se asustó al ver a su hija con un bebé, pues pensó que sí era de verdad.