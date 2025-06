Ahora es Kate del Castillo quien muestra su indignación ante las redadas masivas contra migrantes que han intensificado en Estados Unidos.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Kate del Castillo pidió no callar ante los hechos, sino actuar de manera pacífica.

Pese a que Kate del Castillo, de 52 años de edad, en la actualidad no radica en México, lleva a su país natal en el corazón.

Por lo que Kate del Castillo no dudó en alzar la voz al hablar de la situación de los migrantes en Estados Unidos.

Ya que no es la primera vez que esto ocurre; sin embargo, hay algo diferente, los ataques vienen desde el poder, subraya.

Asegura que las medidas que obedecen al mandato de Donald Trump, de 78 años de edad, tienen un objetivo específico: Dividir e incitar el odio.

Por lo que a punto de romper en llanto, pide a los afectados cuidarse y no caer en provocaciones.

“Yo quiero pedirles que se cuiden, que se protejan, que no caigan en provocaciones, que no les demos el lujo basto porque eso es lo que quieren, nos quieren llevar a un lugar donde solo hay miedo, hay enojo, división, pero no lo vanos a permitir porque nuestra fuerza no está en el grito, está en la dignidad”

Kate del Castillo