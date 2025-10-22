Eric del Castillo -de 91 años de edad- asegura que México le debe dinero a Kate del Castillo tras investigarla por su encuentro con Joaquín Guzmán Loera.

Han pasado 10 años de la entrevista que Kate del Castillo -de 52 años de edad- y Sean Penn le hicieron a El Chapo Guzmán.

Eric del Castillo dice que México le debe dinero a Kate del Castillo por dañar su imagen

Tras la entrevista entre Kate del Castillo -de 52 años de edad- y el Chapo Guzmán, de 68 años de edad, la actriz acusó al gobierno mexicano de persecución política.

La actriz demandó al gobierno mexicano y solicitó una disculpa pública, así como reparación del daño de 60 millones de pesos.

Eric del Castillo asegura que la demanda de Kate del Castillo sigue vigente.

“Estamos pelando un dinero que le debe a Kate, el gobierno mexicano le debe un dinero a Kate y tenemos los licenciados que están luchando para que se le pague” Eric del Castillo

El actor narra que los abogados de Kate del Castillo siguen trabajando en el proceso legal, con el fin de que el Gobierno de México pague la reparación del daño a su hija.

Kate del Castillo ha mencionado que se mantuvo 3 años alejada de México, luego de que fuera investigada por su vínculo con el Chapo Guzmán.

La actriz aseguró que México la persiguió por su ‘condición de mujer’ y por criticar al gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto.

Kate del Castillo pudo regresar a México cuando hubo cambio de gestión y sigue exigiendo al gobierno:

Medidas de no repetición

Disculpa pública

Indemnización para las víctimas de abuso de poder

Por más de 8 años, Kate del Castillo ha llevado su proceso contra el gobierno federal y hasta el momento no hay respuesta.

Kate del Castillo y sus padres, Eric del Castillo y Kate Trillo (Instagram/@katedelcastillo)

Eric del Castillo llama traidor a Sean Penn y le gustaría golpearlo

Kate del Castillo acusó a Sean Penn -de 65 años de edad- de usarla de ‘carnada’ para entrevistar a Joaquín Guzmán Loera.

Eric del Castillo comparte el resentimiento de su hija y llamó traidor a Sean Penn.

“Está muy lejos ese idiota, pero desde luego me cae gordo, qué lo voyperdonar si fue un traidor de mi hija, pero eso ya pasó” Eric del Castillo

El actor aseguró que si llegará a encontrarse con Sean Penn, le gustaría golpearlo.

“Si yo lo viera le daría un derechazo y una patada ya saben en donde” Eric del Castillo

Kate del Castillo no ha revelado más detalles de su proceso contra el gobierno mexicano, pero su padre está confiado en que le paguen una reparación del daño.