Marco Antonio Solís alzó la voz en redes sociales ante la crisis migratoria que enfrenta Estados Unidos.

Con su icónica pregunta “¿a dónde vamos a parar?”, el cantante expresó su preocupación por las redadas contra migrantes y el impacto en la comunidad latina.

El miércoles 11 de junio, el cantautor de 65 años utilizó su cuenta de X para compartir un mensaje de apoyo a los migrantes afectados por las redadas.

Su publicación generó una ola de reacciones entre sus seguidores. Hubo quienes le agradecieron el mensaje solidario y otros que lamentaron la tibieza de Marco Antonio Solís. ¿Por qué?

Marco Antonio Solís (@MarcoASolis / Red Social X)

Marco Antonio Solís se solidariza con la comunidad latina ante redadas contra migrantes en EU

Marco Antonio Solís inició su texto, expresando su preocupación y empatía por la situación que hoy enfrenta la comunidad latina en Estados Unidos a causa de las redadas contra migrantes, que han dejado más de 2 mil detenidos.

“Los tiempos actuales no son fáciles; veo las noticias y leo lo que pasa y hoy más que nunca el famoso “¿a dónde vamos a parar?” se presenta como una pregunta y una reflexión más vigente que nunca. La preocupación, la incertidumbre y el miedo son sentimientos que sé muchos hoy pasan y hoy no tengo sino mi empatía, mi acompañamiento, mis oraciones y mi música para acompañarlos" Marco Antonio Solís

Marco Antonio Solís recordó que la comunidad latina ha demostrado su fortaleza ante diversas adversidades, por lo que expresó su " respeto y siempre mi admiración".

“La grandeza de nuestra gente no se mide por las barreras que nos pongan, sino por la fortaleza con la que sé todo esto se superará. La comunidad Latina somos la viva imagen de la valentia, el trabajo y la esperanza. Hay miles de historias donde sé se han dejado raices, familias, esposas e hijos en la búsqueda de un sueño o de un trabajo para poder tener algo mejor y poder enviar para que otros en sus paises y pueblos tengan más y mejor... no tengo sino respeto y siempre mi admiración.

También, Marco Antonio Solís destacó la importancia de la comunidad latina, señalando que “su contribución es invaluable”.

Asimismo, el cantautor mexicano rechazó la violencia como respuesta a las redadas antimigrantes.

“Que nunca nadie apague la fe de los ojos ni la luz del corazón. El papel de la comunidad latina es fundamental en la estructura de la sociedad; su contribución es invaluable. Sigan adelante y con la frente en alto. La violencia JAMÁS es ni será el camino. La UNIÓN es lo que nos hará invencibles. Que la música que es el lenguaje del alma sirva siempre de consuelo e inspiración. La vida es un camino, y aunque a veces tenga espinas, siempre hay luz al final..."

Acusan a Marco Antonio Solís de “tibio” por no señalar a responsables de redadas contra migrantes en EU

Muchos seguidores de Marco Antonio Solís agradecieron que con sus “bellas y conmovedoras palabras” los aliente a seguir adelante en la difícil situación que enfrentan.

“Hola. Gracias por tus hermosas palabras. Un abrazo. Bendiciones”; “Nunca he leído palabras más bellas y conmovedoras que estas. Felicidades a Marco Antonio Solís, un genio de la música, [...] Que Dios los proteja y derribe todas las barreras injustas”, comentaron unas internautas.

Sin embargo, otros usuarios de X lamentaron su posicionamiento, calificándolo de “tibio”, pues en todo momento evitó señalar directamente a los responsables de la situación.

“La violencia de quiénes, Marco? De ICE? Del FBI? De Trump?La violencia de quiénes?”, escribió un usuario.

“Mucha palabrería para no decir nada.Hay gente que siempre lo ha apoyado en toda su trayectoria, se merecen el apoyo claro, concreto y directo de vuelta, no sea tibio, no tenga miedo”, comentó otro internauta.