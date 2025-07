¿El karma le llegó al Escorpión Dorado? Reviven video de YouTube donde quemó a un fan infiel que había predicho su situación con Fabiola Martínez.

Y es que usuarios han tachado de doble moral al Escorpión Dorado -de 44 años de edad- por haber dado consejos sobre la infidelidad y ahora estar en una situación similar.

Este es el video del Escorpión Dorado en YouTube quemando a un fan infiel que habría predicho su situación con Fabiola Martínez

Alex Montiel, nombre real del hombre detrás de El Escorpión Dorado, se encuentra en medio de la polémica luego de que se revivió su infidelidad con Fabiola Martínez.

Luego de que el Escorpión Dorado ha tratado de minimizar su infidelidad, se revivió un video donde quemó a un fan infiel y ahora él habría hecho lo mismo.

El video data del 2022 cuando Alex Montiel ofreció una entrevista al canal de YouTube Doble G donde contó una anécdota donde un fan se le acercó angustiado para pedirle que borrará una parte de su video.

Esto luego de que el Escorpión Dorado lo había captado cuando se encontraba con otra mujer que no era su esposa.

“Llega un güey y me dice: ‘Güey, atrás me grabaste con una persona, no es mi esposa, es otra persona, ¿Me puedes ayudar a quitarlo, por favor? No saben que estoy aquí con ella’” Escorpión Dorado

El hombre le habría suplicado que no publicará esa parte ya que no quería tener problemas con su esposa ya que le estaba siendo infiel.

Escorpión Dorado señaló que había accedido a quitar esa parte pues entendía que era parte de la privacidad del hombre.

Sin embargo, se mostró confiado de que el karma le llegaría a ese hombre por estar con otra persona.

“Me pidió casi de rodillas que quitara esa parte... y sí lo hice, porque al final estaba en su vida privada” Escorpión Dorado

Escorpión Dorado señaló que estos hechos habrían ocurrido durante una grabación en Coyoacán.

Escorpión Dorado (Alex Montiel)

Escorpión Dorado se olvidó de seguir sus propios consejos y el karma le llegó

Lo que llamó la atención es que el Escorpión Dorado cuestionó al hombre infiel por mostrarse en un lugar público con otra persona.

“Pero si no quieres que se sepa, pues no lo hagas o al menos no lo hagas en un lugar tan público” Escorpión Dorado

Escorpión Dorado aconsejó al hombre evitar lugares públicos si lo que quería era discreción y que no se exhibiera su infidelidad.

Sin embargo, el Escorpión Dorado habría hecho lo mismo con Fabiola Martínez.

“De tonto salió a una plaza pública a su morra, si no quiere que se enteren, pues hazlo en otra parte, o no lo hagas, cabrón (…) Si quieres privacidad, vete a otra parte, no a una plaza en Coyoacán” Escorpión Dorado

El video ha generado una ola de críticas contra el Escorpión Dorado y es que muchos consideran que como él dice en su video le llegó el karma.

Incluso algunos lo tachan de doble moral por no seguir sus consejos y dejarse ver en lugares públicos con una mujer que no era su amante.

Usuarios han señalado que el Escorpión Dorado debió seguir sus propios consejos y de esta manera no había sido expuesto con Fabiola Martínez.