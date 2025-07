La polémica entre Fabiola Martínez de 37 años de edad, y Alex Montiel, el Escorpión Dorado, sigue generando declaraciones, pero la influencer acaba de decir en su última entrevista algo que sorprendió.

El último video donde Fabiola Martínez expone que no salió con Alex Montiel de 44 años de edad, “cuatro veces” como él aseguró, causó polémica y dudas que la resolvió como pudo.

Entre decir si Alex Montiel, Escorpión Dorado mintió, si tenía una relación abierta con su esposa Dana Vázquez y las pruebas que Fabiola Martínez sacó, la influencer ya rompió el silencio porque además fue ella quien terminó con todo.

Fue a través de una entrevista con Sale el Sol que Fabiola Martínez habló de la polémica que la envuelve con Escorpión Dorado aclarando que fue ella quien lo terminó.

Ya existía la polémica sobre un Alex Montiel siendo infiel a Dana Arizu en el concierto de Peso Pluma cuando fue captado con Fabiola Martínez, y la relación seguía en pie.

Y es que Fabiola Martínez aseguró que luego de este escándalo donde lo acusaban de ser infiel, Escorpión Dorado le llamó para pedirle que no diera declaraciones.

Sin embargo, enseguida Alex Montiel habría salido a publicar el video junto a Dana Vázquez en YouTube aquel noviembre de 2023.

Ante esta impactante revelación donde la propia Fabiola Martínez se enteró que estaba en una relación abierta, fue que decidió hablarle a Escorpión Dorado y terminar con él.

“A mi una noche antes [de la declaración] me habla él y me dice ‘por favor, no vamos a hablar ninguno de los tres porque ahorita estoy arreglando esta situación’ y corte B, a las horas sale y da una declaración con su esposa (...) No se terminó porque él quiso”.

Fabiola Martínez, influencer.