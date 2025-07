Fabiola Martínez -de 37 años de edad- realizó una transmisión en vivo desde su canal de YouTube tal como lo había prometido.

Esto para mostrar las pruebas que tiene en contra de Alex Montiel, alias el Escorpión Dorado, y las infidelidades que cometió estando casado.

El video, de 17 minutos de duración, comienza con un mensaje de Fabiola Martínez.

Mismo en el que la influencer aseguró que todas las pruebas en su poder son fidedignas y que, incluso, cuentan con respaldo legal.

Del mismo modo, Fabiola Martínez la influnecer hizo un repaso de cómo fue que llegó hasta esta situación.

Recordó que en el podcast de Adrián Marcelo, Un porro con..., habló abiertamente de su relación con Alex Montiel.

Quien salió a contar su versión al respecto, negando mucho de lo que Fabiola Martínez había contado.

Aclarando que el único propósito del video es defender su integridad después de las últimas declaraciones del youtuber.

Uno de los primeros puntos que aclaró Fabiola Martínez fue en torno a lo que dijo Escorpión Dorado de las veces que se llegaron a ver.

De acuerdo con el youtuber, salió con Fabiola Martínez no más de 4 ocasiones.

Esto ya fue desmentido por la influencer, asegurando que ambo se vieron más de 15 veces.

A su vez hizo una lista de los lugares en los que estuvieron juntos.

Fabiola Martínez aseguró que todos sus encuentros tuvieron lugar en Monterrey, Nueva York y Los Ángeles.

“¿A una persona que vista 4 veces le puedes decir ‘te amo’?“, cuestionó la influencer.

Momento en el que soltó su primera prueba, un audio del Escorpión Dorado expresándoles sus sentimientos:

“Cosa hermosa, preciosa, que no sale de mi cabeza, te amo”.

Fabiola Martínez le pidió a Alex Montiel que deje a sus amigos en común fuera del pleito.

Echándolo de cabeza y mencionando a algunas de las personalidades a las que ya les dejó de hablar por diferentes motivos.

Entre ellos se encuentra Ronal Mestanza, un fotógrafo peruano que se personifica como El Chapulín Colorado.

Quien les tomó una sesión de fotos en Nueva York el mes de octubre, misma que ambos compartirían el 14 de febrero.

La tercer prueba de la infidelidad del Escorpión Dorado fue con la ropa del youtuber que Fabiola Martínez tiene en su posesión.

Una gorra, dos sudaderas y dos playeras fueron las prendas de vestir que exhibió la influencer.

Mismas que le fueron regaladas por Alex Montiel en los destinos como Monterrey y Nueva York.

“Ay, esta me encantaba. Es una playera que me decía que usara para dormir para que me acordara de él”.

Fabiola Martínez