A seis meses de su embarazo, Karely Ruiz compartió la lista de regalos para su bebé, pero solo recibió una ola de criticas y la tachan de “hambreada”.

A través de sus redes sociales, Karely Ruiz -de 23 años de edad- sorprendió a sus seguidores al anunciar que se encontraba embarazada.

Durante este tiempo, Karely Ruiz ha compartido con sus seguidores varios detalles de su embarazo, sin embargo en esta ocasión recibió varias críticas.

Y todo después de que decidió compartir con sus seguidores la lista de regalos para su bebé, para que sus seguidores le pudieran comprar algunas cosas.

Ante la ola de críticas que recibió, una molesta Karely Ruiz ya les respondió a todos sus haters.

Karely Ruiz se ha mostrado muy feliz desde que anunció que pronto se convertiría en madre.

Y es que Karely Ruiz ha señalado que se encuentra emocionada por la nueva etapa en su vida.

Sin embargo, en las últimas horas el nombre de Karely Ruiz se popularizó en las redes sociales y no por algún trabajo que haya realizado.

Sino porque compartió que haría una lista de regalos para su bebé, con la intención de que sus seguidores le pudieran comprar algo.

“Voy a crear una lista de Amazon para sus detallitos, vi mucha gente que no pudo entrar al link y gracias en serio. No toda la gente es envidiosilla, en serio amo a mis fans y siempre estaré para ustedes”

Pero su mensaje no fue muy bien recibido por las personas y de inmediato empezaron a criticar a Karely Ruiz.

Y es que algunos usuarios la criticaron por querer que sus seguidores le compraran regalos cuando ella cuenta con una gran fortuna.

Incluso algunos usuarios tacharon a Karely Ruiz de “hambreada” y de querer aprovecharse de sus seguidores.

Tras las críticas que recibió, Karely Ruiz no se quedó callada y de inmediato le respondió a todos sus retractores.

Visiblemente molesta, Karely Ruiz explicó que no compartió la lista de regalos para aprovecharse o porque le hiciera falta el dinero.

Sino que decidió hacerlo por si algunos de sus seguidores querían mandarle algún regalo, Karely Ruiz señaló que ella siempre recibiría bien los detalles de sus seguidores.

“Oigan, qué onda con esa gente que me está diciendo hambreada, que porque puse la lista de regalos. Créanme que no lo necesito, pero mis fans son tan lindos, buenos conmigo, que me quieren regalar algo, le quieren obsequiar algo a la niña y es super bien recibido”

Karely Ruiz señaló que cuando las personas necesitan ayuda no dudan en recurrir a ella, pero de eso no hablan.

Además Karely Ruiz señaló que ella no ve ningún problema de haberlo hecho, pese a que afortunadamente cuenta con los recursos suficientes para mantener a su hija.

“Nada les embona, pero no pase algo, porque luego luego de: ‘ayuda acá, Karely’ ahí se les olvida... ahí no hay hate para Karely. Gracias a Dios me va super bien y mi hija va a tener todo, ya tiene todo, pero no le veo el problema, pero la gente siempre tira. Qué novedosos”

Karely Ruiz