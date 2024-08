Con 23 años de edad, la creadora de contenido para adultos Karely Ruiz anunció que está embarazada.

Luego de que en sus redes sociales, Karely Ruiz revelara una foto en la que se le puede ver el baby bump de la futura mamá.

Noticia con la que Karely Ruiz asegura estar feliz de revelar a sus seguidores ya que al fin, puede presumir la foto de su embarazo.

A través de una tierna foto en sus redes sociales, la creadora de contenido para adultos Karely Ruiz no sólo reveló que se convertirá en mamá, sino, también mostró cómo es que luce embarazada.

Luego de que Karely Ruiz compartiera una linda foto de una sesión bastante aesthetic luciendo su baby bump en su primer embarazo.

Foto de Karely Ruiz en la cual se puede ver a la creadora de contenido para adultos enfundada en un vestido dorado mientras se muestra en todo su esplendor su embarazo.

Ante esto Karely Ruiz se dijo más que feliz de convertirse en mamá, asegurando no tener palabras ante el sentimiento de convertirse en mamá por primera vez.

“El día que me enteré de tu llegada fue el día más feliz de mi vida. Es algo que he deseado tanto y gracias a Dios me lo cumplió. No tengo palabras para describir todo lo que siento. Estoy muy feliz por esta nueva etapa y daré lo mejor de mí. Te cuidare y te amaré por siempre”.

Karely Ruiz