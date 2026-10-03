Autoridades de Nuevo León detuvieron a Víctor “N”, presunto implicado en el robo a la casa de Karely Ruiz, ocurrido el pasado 29 de julio en San Nicolás de los Garza.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó sobre la detención tras el robo con violencia a la casa de Karely Ruiz, donde se sustrajeron objetos y dinero valuados en 700 mil pesos.

El Ministerio Público compartió información para la detención de otros 3 posibles implicados en el robo.

Detienen a segundo implicado en el robo a la casa de Karely Ruiz (X/@FiscaliaNL)

Detienen a otro presunto implicado en el robo de Karely Ruiz

La Agencia de Investigación y la Policía Municipal de San Nicolás detuvieron a Víctor “N”, presuntamente vinculado con el robo a la casa de Karely Ruiz.

Víctor habría ingresado al domicilio junto a otros sujetos, sometieron a las víctimas y robaron joyas, objetos de valor y dinero.

Karely Ruiz habló del tema en sus redes sociales, donde confirmó que las autoridades le avisaron de la detención de un segundo implicado.

La primera detención por el caso se realizó el pasado 5 de agosto; se capturó a Guillermo “N”, a quien identificaron por las huellas que dejó en objetos de la casa de Karely Ruiz.

Karely Ruiz (Instagram/@karelyruiz)

Fiscalía de Nuevo León gira órdenes de aprensión contra 3 sospechosos por el robo a Karely Ruiz

La carpeta de investigación integrada por el Ministerio Público contiene información que ha permitido identificar y solicitar órdenes de aprehensión para llevar ante la justicia a tres hombres más.

La Fiscalía General de Nuevo León sigue atenta a las investigaciones y busca detener a los 3 implicados que faltan por detener.