Juan Soler se conmovió en Top Chef VIP 2025 al hablar de la enfermedad que atraviesa su mamá.

El actor, quien se encontraba en riesgo de salir, preparó una pizza que no solo cautivó a los jueces, sino que le recordó a su infancia.

“Tu pizza está llena de nostalgia, ¿qué crees que diría tu mami de esta pizza?”, le preguntó la chef Betty.

Con las lágrimas en los ojos, Juan Soler reveló que su mamá fue diagnosticada con Alzheimer.

“Mamá está con Alzheimer, cuando hablo con ella, ella solo se acuerda de cuando yo era chiquillo”, reveló Juan Soler.

El actor explicó que trata de mantener con privacidad la enfermedad de su mamá, ya que le remueven sentimientos

“Trato de no involucrar a mi madre en estos temas por su condición médica” y porque “es un asunto que remueve muchas cosas”, expresó.

La chef Betty felicitó a Juan Soler por su platillo que hizo en honor a su mamá en Top Chef VIP 2025.

“Pero, mira qué hermoso lo acabas de poner, de los recuerdos que tu mamá aún conserva; ella agradece esta pizza”. Chef Betty en Top Chef VIP 2025

Juan Soler comparte diagnóstico de Alzheimer de su mamá

Juan Soler reveló en Sale el Sol que su mamá padece de Alzheimer, enfermedad neurodegenerativa que afecta la memoria y capacidades cognitivas.

Durante la entrevista, el actor señaló que poco a poco su mamá ha ido olvidando momentos y rostros de sus seres queridos.

Juan Soler confesó que es uno de los mayores dolores de su vida y que intenta visitarla constantemente en Argentina, donde ella vive.

Según compartió, el actor y su familia han rentado una casa para que ella esté rodeada de sus nietos y seres queridos.

Juan Soler decidió no proporcionar información sobre la etapa de Alzheimer que padece su mamá.