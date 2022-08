El distanciamiento entre la familia Rivera sigue, pues ahora Juan Rivera declaró que le pedió el respeto a Lupillo Rivera por esta razón.

Se sabe que el conocido como ‘Toro del corrido’ tiene una deuda de miles de dólares con su hermano Juan Rivera, ya que ambos trabajaban juntos.

Durante una entrevista con el programa ‘De Primera Mano’, Juan Rivera declaró que su hermano le sigue debiendo la cantidad de 97 mil dólares.

Juan Rivera, Lupillo Rivera (Instagram/@juanriveramusic)

Indicó que ya no le importa que Lupillo Rivera no le pague, pues él sabe trabajar: “Me dolió más el acto, le perdí todo el respeto a mi hermano y no hay bronca, yo vivo feliz con lo que tengo”.

Al parecer los problemas entre los hermano de Jenni Rivera está asociados al dinero, pues en recientes declaraciones, Lupillo Rivera le recomendó a su padre que tuviera cuidado con sus hermanos Juan y Rosy.

Esto lo mencionó, luego de que Pedro Rivera anunciara que sus hijos trabajarán con él en su sello discográfico.

Las palabras de su hermano molestaron a Juan Rivera, quien mostró conversaciones donde Lupillo Rivera afirma que le debe dinero y asegura que se lleva bien con sus sobrinos, porque quiere hacer una serie de Jenni Rivera.

Juan Rivera amenaza con demandar a este compositor

Hace unos días el compositor Martín Urieta acusó a la familia Rivera de abusar de los compositores y arrebatarles el 80% de las regalías.

“Algunos de los interpretes, siendo usuarios de la música, abusan del compositor. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada (...) Por ejemplo, una editora, como la de Jenni Rivera. Los Rivera pienso que les cobran más que cualquier otra de las editoras” dijo Martín Urieta.

Juan Rivera arremetió contra Martín Urieta, pues lo acusó de no tener ética, pues reveló los tratos laborales, que deberían ser cofidenciales.

Pedro Rivera le envió un mensaje al compositor y le pidió que mostrara un documento que demuestre que su familia le cobra el 80% a los compositores.

De no comprobar lo que dice, Martín Urieta podría ser demandado por la familia Rivera por dar información falsa, según palabras de Juan Rivera.

“No hay necesidad de hacer este tipo de comentarios si no son reales, si son certeros que lo compruebe” dijo Juan Rivera.

Juan Rivera pide a Martín Urieta que compruebe lo que dijo, pues no le parecen justo sus declaraciones.