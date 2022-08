Luego de que Pedro Rivera anunciara que su hijo Juan Rivera se integraría a trabajar a su sello discográfico ‘Cintas Acuario’, Lupillo Rivera le envió un mensaje a su papá para que cuide su dinero de su hermano.

Juan Rivera y su hermano Lupillo Rivera han estado enemistados por una deuda que tiene el ‘toro del corrido’, pues le debe a Juan cerca de 97 mil dólares.

Lupillo Rivera fue cuestionado por la prensa de qué pensaba que su hermano trabajara con su papá y contestó: “Ahí mi apá que cuida los número, es todo lo que tiene que cuidar. Las cuentas claras y amistades largas, entonces yo le deseo mejor a mi apá y su compañía disquera”.

El programa ‘De Primera Mano’ cuestionó a Juan Rivera sobre las palabras de su hermano y él se mostró molesto, pues asegura que cuando laboraron juntos, siempre le mostró pruebas de su trabajo.

Lupillo Rivera (Captura de pantalla)

Juan Rivera arremete contra Lupillo Rivera por acusarlo de ‘ladrón’

El hermano de Lupillo Rivera manifestó que le debe 97 mil dólares y tuvo que bajar la deuda, pues aún no saldaba esta cantidad.

“No entiendo cuál es el afán que Lupe tiene al hacer este tipo de cosas (...) pero la realidad de las cosas es que está insinuando que Rosy y yo le podemos robar a mi papá” dijo Juan Rivera sobre su hermano.

Mencionó que estaba molesto porque desde hace un año se les ha tachado a él y su hermana como ladrones.

Juan Rivera asegura que Lupillo Rivera nunca le ha querido dar la cara sobre la deuda que tiene con él: “Yo lo único que quisiera es que mi hermano: ‘olvídate de Juan Rivera bro, si tú eres más feliz así, olvídate de mi existencia”.

Juan Rivera (@juanriveramusic / Instagram )

“Somos hermanos, solo quiero que se me pague lo que se me debía, porque le pertenece a mis hijos” dijo Juan Rivera sobre su hermano Lupillo Rivera.

Sobre la advertencia que su hermano hizo a su padre, Juan manifestó que Pedro Rivera lo conoce y sabe de lo que es capaz, además, de que fue su padre quien les ofreció empleo.

“No soy ratero, no soy ladrón, no soy vividor, trabajo (...) él no quiere ver a sus hijos así” aseguró el hermano de Jenni Rivera.

Juan Rivera desconoce las razones que llevan a Lupillo Rivera a hacer declaraciones de este tipo, pero pide que lo deje en paz.