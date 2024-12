Juan José Origel -de 77 años de edad- y Addis Tuñón, continúan peleando en redes sociales por temas de Silvia Pinal.

Hace unos días, Addis Tuñón -de 48 años de edad- compartió una publicación para pedirle a Juan José Origel que dejara su ego atrás y no hablara mal de la familia de Silvia Pinal.

Anteriormente, Juan José Origel había realizado un video para asegurar que no lo habían invitado al funeral de Silvia Pinal.

Así como que sus hijos no estuvieron presentes durante su cremación.

Addis Tuñón compartió en su cuenta de Instagram la información que compartió la funeraria sobre el sepelio de Silvia Pinal y aseguró que cualquier persona podía asistir al funeral.

Juan José Origel confirma que no lo invitaron al funeral de Silvia Pinal y sospechan que estaba ebrio

Por lo que tachó de mentiroso a Juan José Origel, quien aseguraba que la familia Pinal le había prohibido la entrada al funeral de Silvia Pinal.

La conductora también expresó que Juan José Origel era tan ególatra, que había creado una escándalo en medio de la muerte de Silvia Pinal.

Juan José Origel no se quedó callado ante los reclamos de Addis Tuñón y usó sus redes sociales para responder a la conductora.

“Quiero pedirle a esa señora Addis Tañón que me deje en paz y que no se meta conmigo, pues ni la conozco. ni me interesa conocerla. Ella que sabe del cariño y el respeto que le tuve a la señora Pinal”

Juan José Origel