Addis Tuñón -de 48 años de edad- salió en defensa de la familia Pinal y le pide bajarle “tres rayitas a su egocentrismo” a Juan José Origel tras su polémico video.

Juan José Origel aseguraba ser un íntimo amigo de Silvia Pinal, pero tras su muerte no acudió a su funeral y tampoco al homenaje que le realizaron en el Palacio de Bellas Artes.

El conductor expresó en un video que la familia de Silvia Pinal no lo invitó al funeral y se especuló que él, así como Gustavo Adolfo Infante estaban vetados de la ceremonia.

El video de Juan José Origel -de 77 años de edad- generó polémica, pues aseguró que ninguno de los hijos de Silvia Pinal había recibido sus cenizas.

Addis Tuñón quiso defender a la familia de Silvia Pinal y compartió una publicación en Instagram, donde aclaró varios puntos sobre el video de Juan José Origel.

El conductor aseguró que Sylvia Pasquel sólo había ‘invitado’ a sus amigos al funeral de su mamá, por lo que Addis Tuñón aclaró que fue la funeraria la que compartió la información del funeral.

“Esta fue la información que la funeraria, no Sylvia Pasquel, no Alejandra Guzmán, envió. No hubo lista de acceso en el velatorio y si creo que por respeto al amor que dijo tenerle a Silvia Pinal, Origel debe bajarle tres rayitas a su egocentrismo”

Addis Tuñón