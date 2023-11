Fue hace algunos días cuando Juan José Origel le dijo “hocicona” a Shanik Berman, pero la periodista ya puede estar tranquila, pues su querido amigo la ha perdonado.

Todo el pleito inició en Con Permiso, el programa encabezado por Juan José Origel -de 76 años de edad- en el que arremetió en contra de Shanik Berman.

Esto porque, supuestamente, la periodista habría hablado mal de él en su programa de radio. Por lo que Shanik Berman -de 64 años de edad- salió a pedir perdón entre lágrimas.

A pesar de que jamás entendió el malestar de Juan José Origel, a quien incluso ya se le había olvidado el pleito que traía con Shanik Berman.

Shanik Berman de nueva cuenta salió a hablar de su pleito con Juan José Origel, mencionando que estaba contenta porque su amigo ya la había perdonado.

Para esto, en el programa de Maxine Woodside, la periodista expuso un audio de Juan Jose Origel en Con Permiso hablando con Martha Figueroa de lo ocurrido.

Sin embargo el tono en el que dijo las cosas es bastante sarcástico, pues Juan José Origel dijo ya estar “como si nada” y hasta ya haber perdonado a Shanik Berman.

“A mí ya se me olvidó lo de Shanik. Ya, has de cuenta que ya como si nada. Me pidió disculpas y todo. Y bueno, estuvo con mi querida Maxine y todo”.

Juan José Origel