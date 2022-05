Joy, de Jessy & Joy, llora al hablar de la incertidumbre que le da vivir en México y lamentó la ola de feminicidios que se han registrado en el país.

Durante la presentación de su sexto disco: ‘Clichés’, Joy fue cuestionada sobre la inseguridad y la violencia que viven las mujeres de México. La cantante se mostró muy conmovida al recordar todas las mujeres desaparecidas del país.

Joy no pudo contener las lágrimas al hablar sobre los asesinatos de mujeres en México e incluso confesó que se ha mantenido alejada de las redes sociales porque no puede soportar más malas noticias.

Tras dos años de ausencia, Jesse & Joy regresa a los escenarios nacionales para presentar su nuevo disco ‘Clichés’. El dueto ofreció una conferencia de prensa en donde hablaron sobre varios temas.

Durante su conversación con los medios de comunicación, Joy fue cuestionada sobre el aumento de la violencia en contra de las mujeres.

En el video compartido por el canal de Youtube ‘delarosa tv’, Joy no pudo evitar romper en llanto al recordar todas las mujeres que se encuentran desaparecidas.

En el video Joy confesó ahora se puede hacer música de una manera más responsable. La cantante destacó que con Jesse siempre ha buscado la manera de hacer canciones que motiven a las personas.

Joy señaló que la información con la que se cuenta actualmente también genera mucha responsabilidad ya que las personas pueden elegir si cambiar las cosas o no.

En el video, Joy reconoció que como muchos mexicanos siente mucha incertidumbre al salir a la calle ya que no sabe si podrá regresar.

Con la voz entre cortada, Joy señaló que espera que en un futuro las personas puedan hacer lo que puedan para que se mejore la situación del país.

Joy reconoció que cada que sale a marchar lo hace confiada de que puede haber un futuro mejor para todas las mujeres del país.

En pleno llanto, Joy reconoció que se ha alejado de las redes sociales porque no puede soportar la información de todas las mujeres que hacen falta.

“Perdón que llore, de verdad estoy... me he alejado mucho de redes sociales porque la vida no me da para las malas noticias, no puedo con que son tantas las mujeres que nos hacen falta, y lo digo con miedo al mismo tiempo, porque sé que vivimos en un país en el que cada vez más se empieza a atacar la libertad de opinión pública”

Joy